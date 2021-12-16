SkyUp здійснив перший рейс з Одеси до Тель-Авіва: деталі маршруту
Джерело:пресслужба SkyUp
Українська авіакомпанія SkyUp Airlines розпочала здійснювати рейси за напрямком Одеса – Тель-Авів. Перший політ виконали 15 грудня 2021 року.
У майбутньому авіакомпанія має намір розширити список українських локацій з яких можна полетіти до Тель-Авіва.
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SkyUp здійснив перший рейс з Одеси до Тель-Авіва
Літаки відправлятимуться раз на тиждень – щосереди – за зручним розкладом. Лише дві з половиною години – й пасажири вже в Тель-Авіві,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з 27 березня 2022 року рейс виконуватиметься щопонеділка, а з 27 травня частота польотів за маршрутом Одеса – Тель-Авів збільшиться до трьох на тиждень – щопонеділка, четверга й неділі.
Вартість авіаквитків
Квитки можна забронювати на офіційному сайті авіакомпанії. Їх вартість варіюється в залежності від міста вильоту:
- Одеса – Тель-Авів від 1 296 гривень;
- Тель-Авів – Одеса від 1 476 гривень.
Зауважимо, з 31 березня 2022 року з цим напрямком заплановані рейси зі Львова, а з 26 травня 2022 року – з Харкова.
Умови в'їзду до Ізраїлю
Днями Ізраїль продовжив заборону на в'їзд для іноземних туристів. Як і раніше, приїжджати до країни зможуть лише громадяни та резиденти.
Іноземні громадяни можуть в'їхати в країну тільки за наявності спеціального дозволу від Комітету з питань виключень. Отримання дозволу на в'їзд в Ізраїль, навіть за наявності сертифікату вакцинації та ПЛР-тестів, не звільняє від вимог самоізоляції.
Як відомо, обмеження діятимуть щонайменше до 22 грудня.
COVID-19 в Ізраїлі: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 16 грудня 2021 року в Ізраїлі виявлено 1 352 403 випадки зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 8 227 летальних;
- Водночас 1 337 834 особи побороли хворобу.