SkyUp здійснив перший рейс з Одеси до Тель-Авіва: деталі маршруту

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines розпочала здійснювати рейси за напрямком Одеса – Тель-Авів. Перший політ виконали 15 грудня 2021 року.

У майбутньому авіакомпанія має намір розширити список українських локацій з яких можна полетіти до Тель-Авіва.

Читайте також Лоукостер SkyUp знизив вартість обміну квитків: оновлені ціни

SkyUp здійснив перший рейс з Одеси до Тель-Авіва

Літаки відправлятимуться раз на тиждень – щосереди – за зручним розкладом. Лише дві з половиною години – й пасажири вже в Тель-Авіві,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 27 березня 2022 року рейс виконуватиметься щопонеділка, а з 27 травня частота польотів за маршрутом Одеса – Тель-Авів збільшиться до трьох на тиждень – щопонеділка, четверга й неділі.

Вартість авіаквитків

Квитки можна забронювати на офіційному сайті авіакомпанії. Їх вартість варіюється в залежності від міста вильоту:

Одеса – Тель-Авів від 1 296 гривень;

– від 1 296 гривень; Тель-Авів – Одеса від 1 476 гривень.

25 листопада SkyUp здійснив свій перший рейс з Києва до Тель-Авіва – наразі польоти виконуються двічі на тиждень: щочетверга та неділі.

Зауважимо, з 31 березня 2022 року з цим напрямком заплановані рейси зі Львова, а з 26 травня 2022 року – з Харкова.

Умови в'їзду до Ізраїлю

Днями Ізраїль продовжив заборону на в'їзд для іноземних туристів. Як і раніше, приїжджати до країни зможуть лише громадяни та резиденти.

Іноземні громадяни можуть в'їхати в країну тільки за наявності спеціального дозволу від Комітету з питань виключень. Отримання дозволу на в'їзд в Ізраїль, навіть за наявності сертифікату вакцинації та ПЛР-тестів, не звільняє від вимог самоізоляції.

Як відомо, обмеження діятимуть щонайменше до 22 грудня.