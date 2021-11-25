SkyUp анонсувала рейси до Тель-Авіва: розклад та ціни

Лоукостер SkyUp здійснив свій перший рейс з Києва до Тель-Авіва. Поки що рейси зі столиці виконуватимуться 2 рази на тиждень: щочетверга та щонеділі.

У майбутньому авіакомпанія планує збільшити частоту польотів до трьох, а згодом і до чотирьох разів на тиждень – у вівторок, середу, четвер і неділю. Також SkyUp планує розширити список локації з яких можна вилетіти до Тель-Авіва.

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З яких українських міст анонсували рейси

Як повідомляють у SkyUp, від 15 грудня 2021 року окрім Києва до Тель-Авіва також можна буде вилетіти з Одеси, рейси здійснюватимуться щосереди.

З 31 березня 2022 року заплановані рейси зі Львова, а з 26 травня 2022 року – з Харкова.

Скільки коштують квитки

SkyUp здійснив перший рейс до Тель-Авіва / Фото unsplash

Квитки вже можна придбати на офіційному сайті авіакомпанії. Їх вартість варіюється в залежності від міста вильоту:

Київ – Тель-Авів від 1738 гривень.

Тель-Авів – Київ від 2018 гривень.

Одеса – Тель-Авів від 1299 гривень.

Тель-Авів – Одеса від 1480 гривень.

Правила в’їзду в Ізраїль:

раніше SkyUp не міг вийти на ці напрямки , оскільки вся квота на маршрутах Київ – Тель-Авів та Одеса – Тель-Авів була розподілена між авіакомпаніями, але не використовувалася.

З 1 листопада на територію Ізраїлю можуть в'їхати іноземні туристи, які: