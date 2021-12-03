SkyUp запустить три нові міжнародні напрямки у 2022 році

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines заявила про запуск 3 нових міжнародних напрямків у 2022 році. Літатиме з України до Іспанії та Оману.

Польоти за новим маршрутом Львів – Аліканте заплановані на квітень, а Київ – Маскат та Львів – Маскат на травень.

Читайте також SkyUp анонсувала рейси до Тель-Авіва: розклад та ціни

SkyUp запустить 3 нові міжнародні напрямки

Львів – Аліканте (Іспанія)

Перші рейси заплановані на 14 квітня 2022 року. Полетіти зі Львова до Аліканте можна буде двічі на тиждень – щопонеділка та четверга.

Розклад рейсів

Львів 14:35, 4:05 – Аліканте 17:15, 6:45;

14:35, 4:05 – 17:15, 6:45; Аліканте 8:05, 7:35 – Львів 22:30, 12:00.

Авіаквитки вже в продажу за ціною від 165 євро (5 002 гривень) у два боки.

Львів – Маскат (Оман)

На лінію Львів – Маскат авіаперевізник вийде 23 травня 2022 року. Рейси здійснюватимуться двічі на тиждень – щопонеділка та четверга зі Львова та щопонеділка і п'ятниці з Маскату.

Розклад рейсів

Львів 0:05, 22:05 – Маскат 6:40, 4:40;

0:05, 22:05 – 6:40, 4:40; Маскат 7:40, 5:40 – Львів 12:30, 10:30.

Придбати квитки можна за ціною від 399 євро (12 091 гривня) у два боки.

Київ – Маскат (Оман)

Ці рейси SkyUp почне обслуговувати з 3 травня 2022 року. Літатиме один раз на тиждень – щовівторка з Києва та щосереди з Маскату.

Розклад рейсів

Київ 19:30 – Маскат 2:00;

19:30 – 2:00; Маскат 3:00 – Київ 7:55.

Авіаквитки вже в продажу за ціною від 400 євро (12 120 гривень) у два боки.

Цікаво Лоукостер SkyUp знизив вартість обміну квитків: оновлені ціни

Крім того, SkyUp заявив, що з 8 червня 2022 року відновить рейси зі Львова до Бургасу.

Зауважимо, раніше лоукостер анонсував літню програму польотів – куди літатиме.