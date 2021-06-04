SkyUp запускає рейси з Києва на грецькі острови: скільки коштуватиме авіаквиток

Авіакомпанії постійно збільшують перелік рейсів у курортні країни. Цього разу лоукостер SkyUp Airlines заявив, що здійснюватиме польоти з Києва на Корфу, Родос та Крит.
З 5 червня почне літати на Корфу, наступного дня – 6 червня – розпочнуться рейси за маршрутом Київ – Родос – Київ. В столицю острова Крит – Іракліон – можна буде полетіти з 12 червня.
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Зазначається, що рейси спочатку виконуватимуться щосуботи, а вже з кінця червня частота вильотів за кожним напрямком збільшиться до трьох.
Вартість авіаквитків
- Київ – Родос від 3524 гривень
- Родос – Київ від 2114 гривень
- Київ – Корфу від 3524 гривень
- Корфу – Київ від 1984 гривень
- Київ – Іракліон від 3524 гривень
- Іракліон – Київ від 1977 гривень
Умови в'їзду до Греції
Для перетину кордону країни всім громадянам України необхідно:
- заповнити Форму повідомлення про місцеперебування пасажира (PLF);
- надати негативний ПЛР-тест, який було зроблено не пізніше 72 годин до прибуття;
- АБО мати довідку про повне проходження вакцинації щонайменше за 14 днів до подорожі;
- АБО надати довідку про перенесену хворобу та одужання й наявність антитіл чи позитивний ПЛР-тест, після отримання яких минуло від 2 до 9 місяців.
Сертифікат вакцинації, результати тестів та довідки мають надаватися лише англійською мовою.
Крім того, влада Греції залишає за собою право проводити вибіркове безкоштовне тестування туристів. У випадку отримання позитивного результату мандрівники мають вирушити на 14-денний карантин.За даними Worldometer, станом на 4 червня 2021 року в Греції виявлено 406 751 випадок зараження коронавірусом, з них 12 184 летальних.
Відзначимо, раніше авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заявила, що планує відновити польоти до столиці Греції – Афін. Регулярні рейси здійснюватимуться з 18 червня 2021 року.