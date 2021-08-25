SkyUp відновлює прямі рейси з Києва на Занзібар: вартість авіаквитків

Занзібар – місце, де тепло круглий рік, оскільки острів розташований недалеко від екватора. Тому туристи постійно бажають вирушити сюди, навіть взимку.

Тепер українським мандрівникам здійснити таку подорож ще легше – авіакомпанія SkyUp Airlines відновить польоти з Києва до Танзанії на острів Занзібар. Перший рейс заплановано на 23 жовтня 2021 року.

Читайте також Українські термали: де покупатися, аби оздоровитися

Спершу рейси заплановані двічі на тиждень – щосереди й суботи, а з нового року частота збільшиться до чотирьох на тиждень.

Ціна авіаквитків

В один бік квитки доступні за ціною від 290 доларів та від 604 доларів за переліт в обидва боки.

Базовий тариф Basic передбачає лише ручну поклажу розміром 55х40х20 сантиметрів та вагою 9 кілограмів, а також онлайн-реєстрацію за 48 годин до вильоту.

Умови в'їзду до Танзанії

Для відвідування Занзібару українським туристам необхідна віза, яку можна оформити після прибуття в аеропорту. Її вартість – 50 доларів з людини. Віза діє 90 днів.

Також при в'їзді потрібно пред'явити негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години. У компанії відзначають, що всі мандрівники проходитимуть медичний огляд на ознаки симптомів COVID-19, й будуть робити швидкий тест, вартість якого – 25 доларів.

Крім того, туристи зобов'язані заповнити онлайн-форму не більше ніж за 24 години до перетину кордону та отримати код, який потрібно надати по прибуттю.