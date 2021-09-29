SkyUp проводить розпродаж квитків із Києва за 3 напрямками: куди можна полетіти і за скільки

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines влаштувала розпродаж квитків із Києва за трьома цікавими напрямками. Зокрема, Грузія та Вірменія.

Акційні квитки можна забронювати на офіційному сайті Skyup.aero. Також варто скористатися пошуковими агрегаторами типу avia.lowcost.ua, skyskanner.com.ua та Kiwi.

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Акційні напрямки:

Київ – Тбілісі – Київ від 99 доларів;

від 99 доларів; Київ – Батумі – Київ від 99 доларів;

від 99 доларів; Київ – Єреван – Київ від 99 доларів.

Базовий тариф передбачає перевезення тільки ручної поклажі розміром кілограмів. Однак лоукостер пропонує за цими напрямками реєстрований багаж вагою 23 кілограми за 1 гривню – хоча в умовах акції вказано ціну 1 долар за багаж.

Умови в'їзду до Грузії

Розпродаж триватиме до 6 жовтня 2021 року та поширюється на рейси з 1 листопада 2021 року до 31 березня 2022 року.

Перед тим, як вирушити до Тбілісі чи Батумі слід перевірити правила в'їзду для туристів.

мандрівники мають надати COVID-сертифікат, що засвідчує щеплення будь-якою вакциною;

невакциновані особи мають надати негативний ПЛР-тест, проведений не більш ніж за 72 години до поїздки;

також особи без COVID-сертифіката на третій день перебування мають обов'язково пройти ПЛР-тестування за власний кошт. Інформація про результати тесту відправляється на електронну пошту протягом 24 годин;

перед перетином державного кордону необхідно заповнити спеціальну анкету, вказавши історію поїздок за останні 14 днів, контактні дані.

Умови в'їзду до Вірменії

За даними Worldometer , станом на 28 вересня 2021 року в Грузії виявлено 609 340 випадків зараження коронавірусом, з них 8 884 летальних.

Для в'їзду на територію Вірменії, зокрема Єревану, потрібно пред'явити сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест.

Також існує можливість пройти тестування в аеропорту або у пункті пропуску на кордоні, але тоді доведеться чекати результатів тесту в ізоляції.

За даними Worldometer , станом на 28 вересня 2021 року в Вірменії виявлено 259 779 випадків зараження коронавірусом, з них 5 277 летальних.

Зауважимо, раніше Qatar Airways, найкраща авіакомпанія світу у 2021 році, влаштувала розпродаж – квитки з Києва за 22 екзотичними напрямками.