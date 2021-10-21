SkyUp продає квитки на рейси з Києва до популярної країни за лоукост-ціною

В системі бронювання української бюджетної авіакомпанії SkyUp Airlines з'явилися дешеві квитки на прямі рейси з Києва за популярним напрямком. Йдеться про Казахстан.

Лоукостер літатиме до найбільшого міста країни – Алмати. Більше про пропозицію – читайте далі!

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SkyUp пропонує дешеві квитки на рейси з Києва до Казахстану

Авіаперевізник встановив лоукост-ціну 99 доларів в обидві сторони на рейси з Києва до міста Алмати.

Однак, впродовж декількох днів пропонує ще дешевші квитки – від 43 євро в один бік та від 87 євро в обидва.

У вартість найдешевших квитків за тарифом Basic входить лише ручна поклажа розміром 55х40х20 сантиметрів та вагою 9 кілограмів.

Забронювати квитки можна на офіційному сайті Skyup.aero. Також радимо скористатися пошуковими агрегаторами типу аvia.lowcost.ua, skyskanner.com.ua та Kiwi.

Промо триватиме до 26 жовтня та поширюється на рейси з 5 листопада до 23 березня 2022 року.

Нагадується, що рейси з Києва в Алмати були анонсовані в березні 2021 року, тоді в один бік можна було полетіти від 84 євро.

Умови в'їзду до Казахстану

Як інформує консульська служба МЗС України, для перетину кордону Казахстану українцям необхідно пред'явити негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до в'їзду.

Тест можуть не робити діти до 5 років, якщо їх супроводжує дорослий з негативним тестом.

ПЛР-довідка не потрібна іноземцям, які отримали повний курс вакцинації на території Республіки Казахстан.

При цьому країна не визнає українські сертифікати про вакцинацію. Тому, якщо український турист зробив щеплення, то все одно повинен пройти ПЛР-тест.