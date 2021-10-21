Дешеві квитки можна забронювати на сайті авіакомпанії, за допомогою сервісу Fare Finder. Також радимо скористатися пошуковиками типу Kiwi, avia.lowcost.ua чи skyscanner.com.ua.

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Ryanair: багато дешевих квитків з України

Ryanair пропонує квитки на деякі рейси із Києва та Львова по 4.9 євро та від 9.9 євро. Більше напрямків з ціною від 7.9 євро з Києва, Львова, Одеси та Харкова.

Дешеві квитки є на різні дати у листопаді – грудні 2021 року.

У вартість найдешевших квитків за тарифом Value входить лише маленька одиниця ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів.

Куди й за скільки можна полетіти

З Києва:

Бидгощ – 4.9 євро;

– 4.9 євро; Манчестер – 4.9 євро;

– 4.9 євро; Дублін – 7.9 євро;

– 7.9 євро; Катовіце – 7.9 євро;

– 7.9 євро; Краків – 7.9 євро;

– 7.9 євро; Лондон-Станстед – 7.9 євро;

– 7.9 євро; Рига – 7.9 євро;

– 7.9 євро; Софія – 7.9 євро;

– 7.9 євро; Турин – 7.9 євро;

– 7.9 євро; Відень – 9.9 євро;

– 9.9 євро; Варшава Модлін – 9.9 євро;

– 9.9 євро; Вроцлав – 9.9 євро;

– 9.9 євро; Гданськ – 9.9 євро;

– 9.9 євро; Дюссельдорф-Веце – 10 євро;

– 10 євро; Карлсруе/Баден-Баден – 10 євро;

– 10 євро; Катанія – 10 євро.

Зі Львова:

Барі – 4.9 євро;

– 4.9 євро; Болонья – 4.9 євро;

– 4.9 євро; Лондон-Станстед – 4.9 євро;

– 4.9 євро; Піза – 4.9 євро;

– 4.9 євро; Турин – 4.9 євро;

– 4.9 євро; Каунас – 5 євро;

– 5 євро; Будапешт – 7.9 євро;

– 7.9 євро; Варшава Модлін – 7.9 євро;

– 7.9 євро; Венеція-Тревізо – 7.9 євро;

– 7.9 євро; Вроцлав – 7.9 євро;

– 7.9 євро; Краків – 7.9 євро;

– 7.9 євро; Меммінген – 7.9 євро;

– 7.9 євро; Неаполь – 7.9 євро;

– 7.9 євро; Палермо – 7.9 євро;

– 7.9 євро; Познань – 7.9 євро;

– 7.9 євро; Рим Ф'юмічіно – 7.9 євро.

З Одеси:

Катовіце – 4.9 євро;

– 4.9 євро; Вроцлав – 7.9 євро;

– 7.9 євро; Гданськ – 7.9 євро;

– 7.9 євро; Краків – 7.9 євро;

– 7.9 євро; Познань – 7.9 євро;

– 7.9 євро; Мілан-Бергамо – 8 євро;

– 8 євро; Будапешт – 9.74 євро;

– 9.74 євро; Берлін-Бранденбург – 9.9 євро;

– 9.9 євро; Дюссельдорф-Веце – 9.9 євро;

– 9.9 євро; Рим Ф'юмічіно – 9.9 євро;

– 9.9 євро; Корфу – 12.9 євро;

– 12.9 євро; Барселона – 13 євро;

– 13 євро; Болонья – 16.49 євро.

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З Харкова:

Познань – 5 євро;

– 5 євро; Варшава Модлін – 7.9 євро;

– 7.9 євро; Вільнюс – 7.9 євро;

– 7.9 євро; Краків – 7.9 євро;

– 7.9 євро; Мілан-Бергамо – 7.9 євро;

– 7.9 євро; Будапешт – 9.9 євро.

З Херсона:

Краків – 14.9 євро.

Зверніть увагу! Умови в'їзду до країн Європи можуть змінюватись, тому варто перевіряти їх на сайті консульської служби МЗС України.

Зауважимо, у ЗМІ з'явилась інформація, що через ситуацію з коронавірусом Україну можуть виключити з переліку "безпечних" країн. У МЗС запевнили, поки у Євросоюзі такого формального рішення не ухвалювали.