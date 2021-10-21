Дешеві квитки можна забронювати на сайті авіакомпанії, за допомогою сервісу Fare Finder. Також радимо скористатися пошуковиками типу Kiwi, avia.lowcost.ua чи skyscanner.com.ua.
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Ryanair: багато дешевих квитків з України
Ryanair пропонує квитки на деякі рейси із Києва та Львова по 4.9 євро та від 9.9 євро. Більше напрямків з ціною від 7.9 євро з Києва, Львова, Одеси та Харкова.
Дешеві квитки є на різні дати у листопаді – грудні 2021 року.
У вартість найдешевших квитків за тарифом Value входить лише маленька одиниця ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів.
Куди й за скільки можна полетіти
З Києва:
- Бидгощ – 4.9 євро;
- Манчестер – 4.9 євро;
- Дублін – 7.9 євро;
- Катовіце – 7.9 євро;
- Краків – 7.9 євро;
- Лондон-Станстед – 7.9 євро;
- Рига – 7.9 євро;
- Софія – 7.9 євро;
- Турин – 7.9 євро;
- Відень – 9.9 євро;
- Варшава Модлін – 9.9 євро;
- Вроцлав – 9.9 євро;
- Гданськ – 9.9 євро;
- Дюссельдорф-Веце – 10 євро;
- Карлсруе/Баден-Баден – 10 євро;
- Катанія – 10 євро.
Зі Львова:
- Барі – 4.9 євро;
- Болонья – 4.9 євро;
- Лондон-Станстед – 4.9 євро;
- Піза – 4.9 євро;
- Турин – 4.9 євро;
- Каунас – 5 євро;
- Будапешт – 7.9 євро;
- Варшава Модлін – 7.9 євро;
- Венеція-Тревізо – 7.9 євро;
- Вроцлав – 7.9 євро;
- Краків – 7.9 євро;
- Меммінген – 7.9 євро;
- Неаполь – 7.9 євро;
- Палермо – 7.9 євро;
- Познань – 7.9 євро;
- Рим Ф'юмічіно – 7.9 євро.
З Одеси:
- Катовіце – 4.9 євро;
- Вроцлав – 7.9 євро;
- Гданськ – 7.9 євро;
- Краків – 7.9 євро;
- Познань – 7.9 євро;
- Мілан-Бергамо – 8 євро;
- Будапешт – 9.74 євро;
- Берлін-Бранденбург – 9.9 євро;
- Дюссельдорф-Веце – 9.9 євро;
- Рим Ф'юмічіно – 9.9 євро;
- Корфу – 12.9 євро;
- Барселона – 13 євро;
- Болонья – 16.49 євро.
Цікаво МАУ влаштувала розпродаж квитків на прямі перельоти з Києва та Одеси до Стамбулу
З Харкова:
- Познань – 5 євро;
- Варшава Модлін – 7.9 євро;
- Вільнюс – 7.9 євро;
- Краків – 7.9 євро;
- Мілан-Бергамо – 7.9 євро;
- Будапешт – 9.9 євро.
З Херсона:
- Краків – 14.9 євро.
Зауважимо, у ЗМІ з'явилась інформація, що через ситуацію з коронавірусом Україну можуть виключити з переліку "безпечних" країн. У МЗС запевнили, поки у Євросоюзі такого формального рішення не ухвалювали.