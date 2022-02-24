В SkyUp прокоментували ситуацію в країні й роботу авіакомпанії

З 2:45 24 лютого 2022 року повітряний простір України закрито для цивільних авіаперевезень. Про це свідчать повідомлення Украероруху.

Українська авіакомпанія SkyUp прокоментувала поточну ситуацію та розповіла, як наразі працює.

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Діяльність SkyUp станом на сьогодні

Як повідомили у пресслужбі, зараз майже весь флот SkyUp є за кордоном, зокрема:

три літаки в Єгипті;

один – в Молдові;

ще один – у Києві;

три – в Румунії;

чотири – в Естонії;

ще по одному – в Сербії й Болгарії.

Пасажирів рейсу, який летів з Ташкенту та приземлився у Кишиневі, автобусами планують доставити до Києва.

Авіакомпанія порекомендувала своїм пасажирам, які перебувають за кордоном, звернутися у консульські служби МЗС України на місцях для отримання інформації та роз’яснень щодо порядку дій.

Ми перебуваємо на зв'язку з нашими пасажирами, партнерами й держструктурами. Ми слідкуємо за розвитком подій та оперативно оновлюватимемо публікацію, щойно з'являтиметься нова інформація,

– зауважують у SkyUp.

Крім того, через перебої з телефонним зв'язком наразі нестабільно працює гаряча лінія авіакомпанії. Тому просять надсилати запити на letstalk@skyup.aero та в особисті повідомлення на сторінках у соціальних мережах – SkyUp Airlines у Facebook та skyup.aero в Instagram.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.