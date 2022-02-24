Украинская авиакомпания SkyUp прокомментировала текущую ситуацию и рассказала, как работает.
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Деятельность SkyUp на сегодня
Как сообщили в пресс-службе, сейчас почти весь флот SkyUp находится за рубежом, в частности:
- три самолета в Египте;
- один – в Молдове;
- еще один – в Киеве;
- три – в Румынии;
- четыре – в Эстонии;
- еще по одному – в Сербии и Болгарии.
Пассажиров рейса, летевшего из Ташкента и приземлившегося в Кишиневе, автобусами планируют доставить в Киев.
Авиакомпания порекомендовала своим пассажирам, находящимся за рубежом, обратиться в консульские службы МИД Украины на местах для получения информации и разъяснений о порядке действий.
Мы находимся на связи с нашими пассажирами, партнерами и госструктурами. Мы следим за развитием событий и будем оперативно обновлять публикацию, как только появится новая информация,
– отмечают в SkyUp.
Кроме того, из-за перебоев с телефонной связью сейчас нестабильно работает горячая линия авиакомпании. Поэтому просят отправлять запросы на letstalk@skyup.aero и личные сообщения на страницах в социальных сетях – SkyUp Airlines в Facebook и skyup.aero в Instagram.