Украинская авиакомпания SkyUp прокомментировала текущую ситуацию и рассказала, как работает.

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Деятельность SkyUp на сегодня

Как сообщили в пресс-службе, сейчас почти весь флот SkyUp находится за рубежом, в частности:

три самолета в Египте;

один – в Молдове;

еще один – в Киеве;

три – в Румынии;

четыре – в Эстонии;

еще по одному – в Сербии и Болгарии.

Пассажиров рейса, летевшего из Ташкента и приземлившегося в Кишиневе, автобусами планируют доставить в Киев.

Авиакомпания порекомендовала своим пассажирам, находящимся за рубежом, обратиться в консульские службы МИД Украины на местах для получения информации и разъяснений о порядке действий.

Мы находимся на связи с нашими пассажирами, партнерами и госструктурами. Мы следим за развитием событий и будем оперативно обновлять публикацию, как только появится новая информация,

– отмечают в SkyUp.

Кроме того, из-за перебоев с телефонной связью сейчас нестабильно работает горячая линия авиакомпании. Поэтому просят отправлять запросы на letstalk@skyup.aero и личные сообщения на страницах в социальных сетях – SkyUp Airlines в Facebook и skyup.aero в Instagram.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.



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