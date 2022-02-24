Українська авіакомпанія SkyUp прокоментувала поточну ситуацію та розповіла, як наразі працює.
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Діяльність SkyUp станом на сьогодні
Як повідомили у пресслужбі, зараз майже весь флот SkyUp є за кордоном, зокрема:
- три літаки в Єгипті;
- один – в Молдові;
- ще один – у Києві;
- три – в Румунії;
- чотири – в Естонії;
- ще по одному – в Сербії й Болгарії.
Пасажирів рейсу, який летів з Ташкенту та приземлився у Кишиневі, автобусами планують доставити до Києва.
Авіакомпанія порекомендувала своїм пасажирам, які перебувають за кордоном, звернутися у консульські служби МЗС України на місцях для отримання інформації та роз’яснень щодо порядку дій.
Ми перебуваємо на зв'язку з нашими пасажирами, партнерами й держструктурами. Ми слідкуємо за розвитком подій та оперативно оновлюватимемо публікацію, щойно з'являтиметься нова інформація,
– зауважують у SkyUp.
Крім того, через перебої з телефонним зв'язком наразі нестабільно працює гаряча лінія авіакомпанії. Тому просять надсилати запити на letstalk@skyup.aero та в особисті повідомлення на сторінках у соціальних мережах – SkyUp Airlines у Facebook та skyup.aero в Instagram.