SkyUp продає квитки на міжнародні рейси від 18 доларів: перелік акційних напрямків

Українська авіакомпанія SkyUp Arilines анонсувала розпродаж квитків на міжнародні маршрути. За 10 напрямками із Києва можна полетіти від 18 доларів.

Йдеться про рейси до Іспанії, Португалії, Франції, Чехії, Туреччини та Грузії.

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Розпродаж SkyUp: квитки від 18 доларів

Так, за 10 напрямками можна придбати квитки від 18 доларів в один бік та від 35 доларів в обидва. Бронюйте квитки на офіційному сайті авіакомпанії.

Найдешевші авіаквитки передбачають перевезення тільки ручної поклажі з габаритами до 55х40х20 сантиметрів та вагою до 9 кілограмів.

Акційні напрямки

Київ – Аліканте від 20 доларів;

від 20 доларів; Аліканте – Київ від 18 доларів;

від 18 доларів; Київ – Стамбул від 20 доларів;

від 20 доларів; Стамбул – Київ від 29 доларів;

від 29 доларів; Київ – Тбілісі від 20 доларів;

від 20 доларів; Тбілісі – Київ від 33 доларів;

від 33 доларів; Київ – Батумі від 20 доларів;

від 20 доларів; Батумі – Київ від 19 доларів;

від 19 доларів; Київ – Мадрид від 20 доларів;

від 20 доларів; Мадрид – Київ від 31 долара;

від 31 долара; Київ – Барселона від 20 доларів;

від 20 доларів; Барселона – Київ від 25 доларів;

від 25 доларів; Київ – Париж (Бове) від 20 доларів;

від 20 доларів; Париж (Бове) – Київ від 33 доларів;

від 33 доларів; Київ – Лісабон від 20 доларів;

від 20 доларів; Лісабон – Київ від 38 доларів;

від 38 доларів; Київ – Прага від 20 доларів;

від 20 доларів; Прага – Київ від 32 доларів;

від 32 доларів; Київ – Ніцца від 20 доларів;

від 20 доларів; Ніцца – Київ від 42 доларів.

Розпродаж триватиме лише три дніта поширюється на рейси до 1 лютого 2022 року.

Кількість місць за мінімальними тарифами обмежена. Тож, авіаквитки за вказаними цінами можуть бути доступні не за всіма напрямками.

Зауважимо, раніше лоукостер SkyUp заявив про запуск 3 нових міжнародних напрямків у 2022 році – літатиме з України до Іспанії та Оману.

Крім того, авіаперевізник оновив правила зміни дати вильоту. Нові функції будуть доступні для пасажирів, які придбали квитки за тарифом Standard або Flex.