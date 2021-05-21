SkyUp оголосили про знижки на квитки на честь Дня народження

Українська авіакомпанія SkyUp дарує своїм клієнтам 12% на квитки. Акція діє з 21 по 23 травня.

Потрібно зайти або зареєструватися в персональному кабінеті на сайті skyup.aero. Після цього на головній сторінці натиснути на кнопку "Отримати знижку".

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Промокод відправлять на електронну адресу, яка була вказана під час реєстрації.

Знижка 12% діє на придбання квитків з вильотом у період з 21 травня по 31 жовтня 2021 року за виключенням періодів з 18 по 29 червня, та з 20 по 25 серпня. В акції беруть участь всі напрямки, крім рейсів до Узбекистану й Фінляндії.

Раніше Державна авіаційна служба України наказом №715 від 6 травня анулювала права українського лоукостера SkyUp на польоти за 33 маршрутами. Зокрема з Києва, Львова, Одеси, Запоріжжя та Харкова за кордон.