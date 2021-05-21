Нужно зайти или зарегистрироваться в персональном кабинете на сайте skyup.aero. После этого на главной странице нажать на кнопку "Получить скидку".

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Промокод отправят на электронный адрес, который был указан при регистрации.

Скидка 12% действует на приобретение билетов с вылетом в период с 21 мая по 31 октября 2021, за исключением периодов с 18 по 29 июня и с 20 по 25 августа. В акции участвуют все направления, кроме рейсов в Узбекистан и Финляндии.

Ранее Государственная авиационная служба Украины приказом №715 от 6 мая аннулировала права украинского лоукостера SkyUp на полеты по 33 маршрутам. В частности из Киева, Львова, Одессы, Запорожья и Харькова за границу.