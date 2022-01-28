SkyUp та МАУ отримали дозвіл на польоти до Сардинії

Авіакомпанії SkyUp та "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) почнуть літати з Києва до італійського міста Ольбія, що на острові Сардинія.

Відповідні дозволи перевізники отримали від Державної авіаслужби України. Наразі відомо, що запланована частота польотів для обох компаній – 2 рейси на тиждень.

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Коли авіакомпанії почнуть літати за новим напрямком

Права компанії МАУ на виконання рейсів починають діяти з 1 лютого 2022 року. Компанія SkyUp зможе перевозити пасажирів із 21 травня 2022 року.

Згідно з даними порталу tickets.ua, раніше за напрямком Київ – Ольбія літало 24 міжнародні авіакомпанії, зокрема Air France, AirBaltic та Emirates Airline. Ціна на квитки стартувала від 2 372 гривень. Перельоти за маршрутом здійснюються з аеропортів Жуляни та Бориспіль. У Ольбії – з Коста Смеральди.

Зараз SkyUp пропонує перельоти до Ольбії з пересадкою у Мілані за 2 411 гривень (економклас), аналогічний маршрут у вихідні обійдеться дорожче – в 3 786 гривень.

SkyUp та МАУ: що відомо про авіакомпанії

Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві у 2016 році, її засновником є компанія "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) заснована в 1992 році. Здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів.

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва "Бориспіль".