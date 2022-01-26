SkyUp анонсував нові маршрути з України до 11 країн: куди літатиме

Українська бюджетна авіакомпанія SkyUp Airlines анонсувала запуск нових літніх напрямків з одного міста України. Йдеться про Харків.

Квитки на ці рейси вже доступні до продажу в авіакасах аеропорту, а також на сайтах skyup.aero та hrk.aerо.

А ви знали Ryanair та Wizz Air масово скасовують рейси з Харкова: куди не літатимуть до березня

SkyUp запускає нові рейси з Харкова

Перевізник почне здійснювати регулярні рейси з Харкова до міст Іспанії, Грузії, Словаччини, Болгарії, Греції, Кіпру, Чехії, Італії, Ізраїлю, Чорногорії та Албанії.

Авіакомпанія skyup.aero анонсувала програму польотів з Харкова на літо 2022 року. У маршрутну мережу увійшли 13 регулярних напрямків в 11 країн,

– йдеться у повідомленні.

Нові літні напрямки з Харкова

Барселона – з 29 квітня щовівторка та п'ятниці (від 2 873 гривень); Братислава – з 29 квітня щопонеділка та п'ятниці (від 1 740 гривень); Тіват – з 30 квітня щопонеділка, середи та суботи (від 3 355 гривень); Ларнака – з 1 травня щонеділі (від 2 222 гривень); Прага – з 5 травня щочетверга та неділі (від 1 740 гривень); Бургас – з 7 травня щовівторка (від 1 882 гривень); Іракліон – з 19 травня щочетверга та неділі (від 3 638 гривень); Батумі – з 20 травня щовівторка та п'ятниці (від 2 165 гривень); Корфу – з 28 травня щосуботи (від 3 439 гривень); Салоніки – з 28 травня щосуботи (від 2 023 гривень) Тель-Авів – з 28 травня щочетверга (від 1 782 гривень); Ріміні – з 1 червня щосереди (від 2 731 гривні); Тирана – з 1 червня щосереди (від 2 533 гривень).

Вартість вказана за квиток в один бік без багажу. Зазвичай найдешевші квитки авіаперевізника передбачають перевезення лише ручної поклажі розміром 55х40х20 сантиметрів та вагою 9 кілограмів.