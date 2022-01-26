SkyUp анонсував нові маршрути з України до 11 країн: куди літатиме
Джерело:пресслужба аеропорту "Харків"
Українська бюджетна авіакомпанія SkyUp Airlines анонсувала запуск нових літніх напрямків з одного міста України. Йдеться про Харків.
Квитки на ці рейси вже доступні до продажу в авіакасах аеропорту, а також на сайтах skyup.aero та hrk.aerо.
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SkyUp запускає нові рейси з Харкова
Перевізник почне здійснювати регулярні рейси з Харкова до міст Іспанії, Грузії, Словаччини, Болгарії, Греції, Кіпру, Чехії, Італії, Ізраїлю, Чорногорії та Албанії.
Авіакомпанія skyup.aero анонсувала програму польотів з Харкова на літо 2022 року. У маршрутну мережу увійшли 13 регулярних напрямків в 11 країн,
– йдеться у повідомленні.
Нові літні напрямки з Харкова
- Барселона – з 29 квітня щовівторка та п'ятниці (від 2 873 гривень);
- Братислава – з 29 квітня щопонеділка та п'ятниці (від 1 740 гривень);
- Тіват – з 30 квітня щопонеділка, середи та суботи (від 3 355 гривень);
- Ларнака – з 1 травня щонеділі (від 2 222 гривень);
- Прага – з 5 травня щочетверга та неділі (від 1 740 гривень);
- Бургас – з 7 травня щовівторка (від 1 882 гривень);
- Іракліон – з 19 травня щочетверга та неділі (від 3 638 гривень);
- Батумі – з 20 травня щовівторка та п'ятниці (від 2 165 гривень);
- Корфу – з 28 травня щосуботи (від 3 439 гривень);
- Салоніки – з 28 травня щосуботи (від 2 023 гривень)
- Тель-Авів – з 28 травня щочетверга (від 1 782 гривень);
- Ріміні – з 1 червня щосереди (від 2 731 гривні);
- Тирана – з 1 червня щосереди (від 2 533 гривень).
Вартість вказана за квиток в один бік без багажу. Зазвичай найдешевші квитки авіаперевізника передбачають перевезення лише ручної поклажі розміром 55х40х20 сантиметрів та вагою 9 кілограмів.Цікаво! Державіаслужба України дозволила SkyUp Airlines виконувати нові рейси зі Львова та Києва, зокрема до низки східних країн – в Королівстві Саудівська Аравія та Таджикистані.