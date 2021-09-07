SkyUp Airlines у вересні запустить рейси з Києва до Праги

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines запускає польоти з Києва до столиці Чехії – Праги. Вартість авіаквитків в один бік від 47 євро.

Польоти стартують з 23 вересня. Як стало відомо, дозвіл від Державної авіаційної служби України лоукостер отримав ще 27 травня 2020 року.

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Розклад рейсів

SkyUp літатиме з Києва до Праги тричі на тиждень – щовівторка, четверга і неділі.

Київ 19:00 – Прага 20:00

Прага 21:00 – Київ 00:05

Ціна авіаквитків

Мінімальна ціна в один бік від 1 500 гривень (47 євро), в обидва – 3 000 гривень.

Найнижча вартість включає перевезення тільки ручної поклажі з габаритами до 55х40х20 сантиметрів і вагою до 9 кілограмів.

Умови в'їзду до Чехії

До Чехії можуть потрапити лише щеплені туристи. Мовиться про одну з вакцин, які ухвалили в ЄС:

Vaxzevria (AstraZeneca);

Spikevax (Moderna);

Comirnaty (Pfizer/BioNTech);

Janssen;

Covishield.

Після вакцинації має пройти не менше 14 днів. Турист на кордоні має надати документ англійською мовою із зазначенням персональних даних про особу, типу вакцини, ідентифікаційними даними установи, що видала сертифікат, а також QR-код.

Крім того, необхідно мати медичне страхування на термін поїздки та заздалегідь оформити електронний формуляр на сайті https://plf.uzis.cz/. Відповідь прийде на e-mail, її теж варто мати на телефоні або ж у видрукованому виді. Документ можуть запросити під час прикордонного контролю або при реєстрації за місцем проживання.

За даними Worldometer , станом на 6 вересня 2021 року в Чехії виявлено 1 680 697 випадків зараження коронавірусом, з них 30 406 летальних.

Зауважимо, раніше SkyUp змінив умови безкоштовного вибору місця заздалегідь у тарифі Standard – тепер забронювати його можна за допомогою онлайн-чекіну тільки за 15 днів до вильоту