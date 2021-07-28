SkyUp в серпні літатиме з Києва до Франції: вартість квитків та умови в'їзду

Влада Франції внесла Україну до переліку країн так званої "зеленої" зони. У такий спосіб відкрила в'їзд для українських туристів.

Саме тому українська авіакомпанія SkyUp Airlines запускає польоти з Києва до Парижа та Ніцци. Рейси здійснюватимуться з 19 серпня.

Читайте також Вікенд на природі: мальовничі місця для ідеального пікніка неподалік Києва

З 20 серпня рейси Київ – Париж / Бове – Київ виконуватимуться тричі на тиждень: щопонеділка, середи і п'ятниці.

Київ – Париж / Бове: від 2 531 гривні

Париж / Бове – Київ: від 2 827 гривень

З 19 серпня польоти за напрямком Київ – Ніцца – Київ будуть здійснюватися двічі на тиждень: щочетверга та неділі.

Київ – Ніцца: від 3 203 гривень

Ніцца – Київ: від 3 765 гривень

Умови в'їзду до Франції

Як повідомляє консульська служба МЗС, Україна внесена до переліку країн "зеленої" зони, тому в'їзд здійснюється на наступних умовах:

Без обмежень може в'їхати українець, щеплений однією із вакцин, визнаних Європейським агентством лікарських засобів (EMA) і дозволених для використання на території Франції.

До їх числа належать вакцини Pfizer / Comirnaty, Moderna, AstraZeneca / Vaxzevria / Covishield і Jansen / Johnson&Johnson.

Зазначається, що вакцинація вважається повною, якщо минуло 28 днів з часу щеплення вакциною Janssen і 7 днів з часу другої дози у разі щеплення іншими вакцинами.

Для контролю на кордоні вимагають пред'явити тільки документ, що підтверджує вакцинацію та заповнити заяву про відсутність симптомів COVID-19 та / або про відсутність контактів з особами, що захворіли на коронавірус;

Невакцинований громадянин України може в'їхати за наявності негативного ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години до в'їзду, або тесту на антитіла, зробленого не раніше, ніж за 24 години до в'їзду.

Ці умови застосовуються, як до дорослих, так і до дітей віком від 12 років.