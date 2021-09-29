Скульптура дівчини, що тоне, у Більбао наробила галасу – дивовижне відео артоб'єкту

В іспанському місті Більбао в річці Нервіон з'явилась моторошна скульптура. Вона являє собою реалістичне обличчя дівчини, що зникає в каламутній воді під час приливу.

Автор роботи сподівається таким чином спонукати громадськість задуматися про наслідки своїх дій для навколишнього середовища.

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Дівчину, що тоне, ще можна врятувати

Артоб'єкт створив мексиканський художник-гіперреаліст Рубен Ороско. Його витвір з'явився в річці зранку 23 вересня. З відливом води почав випливати цей величезний шматок, що імітує голову дівчини приблизно десяти років із каштановим волоссям і великими карими очима, які сумно дивляться у небо.



Скульптура дівчини, що тоне / Фото NIUS

Скульптура, виготовлена зі смоли зі склопластику і важить 120 кілограмів. Вона має ширину 1,92 метра на довжину 2 метри та висоту 1,70. Здається, все вказує на те, її доля полягає втому, аби створити суперечку та "привернути увагу" до змісту свого образу. Назва твору "Біхар", що означає "Завтра".

Як згодом пояснив митець, мета полягає в тому, щоб люди усвідомили, що "їх дії можуть потопити нас або утримати на плаву".

, что "Біхар" – не перша робота Ороско, яка здивувала і зворушила Більбао. Два роки тому її статуя самотньою жінкою, що сидить на громадській лавці, "Невидимий Соледад" у натуральну величину викликала дискусію про поодиноке життя літніх людей.