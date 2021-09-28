Наразі відомо, що від негоди постраждали 59 тисяч сімей. Для боротьби з природним лихом залучили військових.

До слова Таїланд відкриє курортні регіони для повністю вакцинованих туристів

Повені в Таїланді

Уряд попереджає, що 12 провінцій уздовж річки Чао Прая, включаючи Бангкок та стару столицю Аюттхаю, повинні бути підготовлені до нових затоплень, оскільки рівень води в греблі Чао Прайя зросте від 30 сантиметрів до 1 метра протягом наступних кількох днів.

Губернатор Бангкоку Асвін Кванмуанг заявив на своїй сторінці у Facebook, що ситуація в столиці ще не є критичною. Місто активно експлуатує затоплення та насосні станції. Є певні побоювання, що мусони погіршать ситуацію.

Водосховища та річки переповнені, люди змушені ходити по коліна у воді. У багатьох будинках затопило перші поверхи. За інформацією The Bangkok post від шторму та повеней загинуло 6 людей.

Негода вирує у туристичному Таїланді / Фото The Bangkok post