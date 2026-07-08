Анастасія Кривицька детально розповіла, як добиралася на Корфу і скільки загалом витратила за весь відпочинок. Вона також сказала, що найбільше вартувало своїх грошей.

Скільки грошей заплатила українка за відпустку на Корфу?

Дівчина летіла на грецький острів з Польщі. Квитки на літак лоукостера Ryanair з Варшави до Корфу і з Корфу до Вроцлава обійшлися у 135 євро. У цю суму також входила додаткова ручна поклажа. За потяги до польського Хелму і потім з Перемишля в Україну вона заплатила ще 110 євро. Електричка до Варшави і назад з Вроцлава коштувала приблизно 40 євро.

Під час подорожі Анастасія зупинялася у трьох готелях. Ніч у Варшаві перед вильотом коштувала 65 євро, а дві ночі у місті Корфу – 190 євро. Основною локацією відпочинку було селище Палеокастриця у північно-західній частині острова. Проживання тут коштувало 480 євро на 10 ночей.

Загалом за проживання вийшло 735 євро, але це за двох, тож Анастасія заплатила тільки половину – 367 євро.

На Корфу дівчина орендувала автомобіль, щоб відвідати красиві віддалені пляжі. Оренда за 2 дні та бензин коштували 160 євро. Ще 150 євро Анастасія заплатила за оренду човна на 4 години. Враження вартували кожної копійки – це була одна з найкращих витрат за всю подорож.

На продукти, ресторани, сувеніри, та інші дрібниці в туристки пішло ще близько 240 євро. Тож загалом відпочинок на острові Корфу обійшовся дівчині у 1200 євро, що в еквіваленті становить 61 тисячу гривень.

Українка розповіла про вартість відпочинку на острові Корфу: відео

Що подивитися на острові Корфу?

Раніше ми розповідали про секретне місце з кришталево чистою водою на острові Корфу. Мовиться про тихе рибальське селище Кассіопі на півночі острова. Це спокійний курорт з двома дуже мальовничими пляжами. Тут не так гамірно, як місті Корфу, а тому його обожнюють мандрівники, які шукають спокій.

Любителі історії можуть відвідати руїни візантійського замку, розташованого на пагорбі над селищем. А якщо хочеться трохи вечірок, то ідеальною локацією стане набережна з тавернами і барами.