Буковель – один з найдорожчих туристичних напрямків України, особливо в зимовий сезон. Ціни на проживання, харчування та розваги тут по кишені не всім, тому дехто відкладає поїздку, вважаючи її надто витратною. Та насправді бюджет відпочинку алежить від вибору готелю, способу пересування та звичок туристів. Українка доевела, що відпочини у Буковелі можна не за всі гроші світу.

Користувачка тіктоку Віка Колесник відпочивала у Буковелі з мамою тиждень і поділилася власним досвідом. За тиждень жінки відвідали популярні розважальні локації, щодня ходила до закладів харчування та навіть обрали готель зі SPA-зоною. При цьому вони вклалися у цілком адекватну суму як для Буковелю.

Скільки туристки витратили за тиждень у Буковелі?

За словами туристки, загалом за 7 днів у Буковелі вони витратили 39 564 гривні. У цю суму увійшли квитки на потяг, місцевий транспорт, проживання, харчування, розваги та покупки сувенірів.

Найбільшою статтею витрат стало проживання. За 5 ночей у готелі зі SPA та сніданками мандрівники заплатили 17 200 гривень. При цьому заклад розташовувався досить зручно: до центру курорту можна було дійти пішки приблизно за 15 хвилин.

Дорога до Буковеля та пересування на місці обійшлися значно дешевше. За квитки на потяг в обидва боки туристки заплатили 2 464 гривні, а на маршрутки й таксі витратили ще 900 гривень.

На харчування жінки витратили 8 800 гривень. Із них 7 600 гривень пішло на відвідування закладів, у які мандрівниці ходили щодня, а ще 1 200 гривень на продукти у "Сільпо". Вони не відмовляли собі в активностях і не обмежувалися лише прогулянками з видом на гори. Окрему частину бюджету становили розваги, яких у Буковелі є чимало. Загалом на відвідування "Гуцул Ленду", аквапарку, катання на родельбані та інші розваги туристки витратили 6 200 гривень на двох. Ще 4 000 гривень туристки витратили на сувеніри.

Скільки коштує тиждень у Буковелі: відео

У перерахунку це 19 782 гривні на одну людину за всю поїздку. Такий бюджет є досить помірним для Буковеля, особливо якщо врахувати, що мандрівники не відмовлялися від ресторанів, відвідали кілька популярних розважальних локацій та зупинилися в готелі зі SPA і сніданками. Їхній досвід показує, що відпочинок на одному з найпопулярніших курортів України не обов'язково має коштувати цілий статок.

А якщо хочеться ще більше зекономити, то краще обирати інший курорт. Раніше ми розповідали про три бюджетні альтернативи Буковелю, де ціни на відпочинок значно менші.