Туристу на замітку: скільки коштує дістатися до Єгипту і Туреччини з різних міст України

Напевне кожен українець хотів би зараз опинитися на березі моря. Найпопулярніші й порівняно недорогі країни, де можна реалізувати таке бажання – Єгипет і Туреччина.

Видання з'ясувало, скільки коштує полетіти на ці курорти з Дніпра, Харкова, Запоріжжя та Києва.

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Варто відзначити, що багато рейсів – чартерні, і переліт є частиною путівки. Тому ціни можна дізнатися тільки в туроператорів. Проте за інформацією сайтів Tickets.ua, Chartersale і Skyscanner, можна визначити середню вартість того чи іншого рейсу.

Єгипет

Рейси з Дніпра є тільки в Шарм-ель-Шейх.

Єдиний оператор, який обслуговує Дніпровський аеропорт – авіакомпанія "Роза вітрів". Рейси чартерні, тому на сайті авіакомпанії їх купити неможливо. Диспетчер порекомендувала звернутися в компанії Teztour і Tui. На цих сайтах ціни на авіапереліт з Дніпра до Єгипту варіюються від 9 101 до 11 990 гривень.

Із Запоріжжя так само можна полетіти в Шарм-ель-Шейх.

Рейси чартерні, тому квитки на сайтах компаній вам не знайти. Щоб замовити квитки на Sky Up, потрібно звернутися в компанію Anex-tour. Ціни на квитки варіюються від 6 680 до 18 633 гривень.

У Шарм-ель-Шейх з Харкова літають авіакомпанії Azur Air Ukraine, SkyUp Airlines, Windrose Airlines, Ukraine International Airlines. Ціни на авіаквитки від 6 696 до 11 535 гривень.



Відпочинок у Шарм-ель-Шейху / tutitam.ua

Найбільше варіантів з Києва: Шарм-ель-Шейх, Каїр, Хургада та Марс-Алам.

Квитки до Каїра коштують приблизно від 5 до 21 000 гривень.

Квитки до Шарм-ель-Шейха обійдуться від 6 987 до 25 568 гривень, але можна і долетіти дешевше, якщо вибрати рейси з пересадками.

До Хургади можна злітати за 7 561 – 26 366 гривень.

Туреччина

Із Запоріжжя можна полетіти до Стамбулу з компаніями Pegasus Airlines та Turkish Airlines приблизно за 1 475 – 7 320 гривень.

До Стамбулу ще є можливість вирушити з Харкова. Вартість квитків на сайтах варіюється від 834 до 4 703 гривень. Також з цього міста можна полетіти до Кайсері, але, на жаль, на сайті Ukraine International Airlines квитків уже немає.

З Києва до Анкари квиток обійдеться від 835 до 1 669 гривень. До Стамбулу від 1 500 – 4 223 гривні. Щодо Анталії, Бодрума та інших напрямків Туреччини – рейси чартерні.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розповів, що курортна країна з березня планує послабити карантинні обмеження.

Роман Маленков – автор проєкту "Україна інкогніта" поділився маловідомими локаціями Туреччини, які вразять найдосвідченіших туристів.