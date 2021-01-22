18 січня в Італії один з кратерів вулкана Етна почав вивергати потоки лави. Водночас він робить це з новою силою. Актуальні кадри розжареного вулкана Етна вразили мережу.

З жерла постійно викидаються хмари попелу та пирскає лавою. Уночі це дійство перетворюється на справжнє видовище, повідомляє ТСН.

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Експерти кажуть, що у кратері з'явився новий розлом, відтак лави та викидів побільшало.

Нагадаємо, днями на Сицилії сталося несподіване виверження Етни. В понеділок, 18 січня, один з численних кратерів, розташований на південно-східному схилі Етни, почав вивергати два потоки лави. Це супроводжувалося викидом стовпу попелу і диму, поштовхами ґрунту й інфразвуковим тремором.

Дивіться відео виверження:

Що відомо про вулкан Етна?

Етна — діючий стратовулкан, який розташований на східному узбережжі Сицилії, поряд із містами Мессіна й Катанія. За різними даними його висота становить від 3326 до 3350 метрів, вона постійно змінюється внаслідок вивержень та викидів шлаків. Як відомо, в горі Етна розташовано від 200 до 400 вулканічних кратерів. В середньому кожні три місяці один з них викидає потоки лави. Кожні 150 років внаслідок виверження руйнується одне з селищ, розташованих поруч із вулканом.