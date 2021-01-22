18 января в Италии один из кратеров вулкана Этна начал извергать потоки лавы. В то же время он делает это с новой силой. Актуальные кадры раскаленного вулкана Этна поразили сеть.

Из жерла постоянно выбрасываются облака пепла и прыскает лавой. Ночью это действо превращается в настоящее зрелище, сообщает ТСН.

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Эксперты говорят, что в кратере появился новый разлом, поэтому лавы и выбросов увеличилось.

Напомним, на днях на Сицилии произошло неожиданное извержение Этны. В понедельник, 18 января, один из многочисленных кратеров, расположенный на юго-восточном склоне Этны, начал извергать два потока лавы. Это сопровождалось выбросом столба пепла и дыма, толчками почвы и инфразвуковым тремором.

Смотрите видео извержения:

Что известно о вулкане Этна?

Этна – действующий стратовулкан, расположенный на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Мессина и Катания. По разным данным его высота составляет от 3326 до 3350 метров, она постоянно меняется в результате извержений и выбросов шлаков. Как известно, в горе Этна расположено от 200 до 400 вулканических кратеров. В среднем каждые три месяца один из них выбрасывает потоки лавы. Каждые 150 лет в результате извержения разрушается одно из селений, расположенных рядом с вулканом.