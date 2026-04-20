Не Мальта чи Майорка: цей середземноморський острів – найкращий для відпочинку

Вже відтепер туристи починають пошуки локацій для літнього відпочинку. Серед популярних країн часто опиняється Іспанія, Греція чи Канарські острови, проте є ще одне місце, яке не можна ігнорувати.

Йдеться про Сицилію в Італії, яка увійшла до списку найкращих середземноморських напрямків, які варто відвідати, пише Express.

Чим особлива Сицилія?

У світі є 19 країн, які не мають жодного об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, але Сицилія має аж 7 вражаючих пам’яток. Серед них Етна, Еолійські острови, стародавнє місто Сіракузи, археологічна зона Агрідженто, Вілла Романа-дель-Казале, арабо-нормандський Палермо та барокові міста долини Валь-ді-Ното, йдеться у Passport Symphony.

Туристи люблять Сицилію за дивовижний найвищий діючий вулкан у Європі – Етну. Туристи відзначають, що Етна – настільки захоплива локація, яка заслуговує того, щоб побачити її хоча б раз у житті.



Крім неї на острові є ще безліч інших видовищних краєвидів з мінливими ландшафтами.

Східна сторона Сицилії багата на Сіракузи з давньогрецькими руїнами та барокову пишноту Рагузи, Ното та Модіки, а от на заході жвава столиця Палермо потішить найкращою вуличною їжею острова.



До найкращих пляжів Сицилії входить Сан-Віто-Ло-Капо та Кастелламаре-дель-Гольфо. Мандрівники кажуть, що вони фантастичні, тож їх обов’язково варто відвідати будучи в Сицилії.

Подорож на найбільший острів у Середземному морі потішить природними ландшафтами, пляжами і теплим кліматом. Саме тому Сицилію варто розглянути для літньої відпустки.

Експерти Lonely Planet поділилися з туристами переліком цін у Сицилії:

Ніч у хостелі коштує близько 30 – 50 євро;

номер на двох в готелі середнього класу – 70 – 180 євро;

апартаменти з кухнею – 90 – 200 євро;

еспресо – від 2 євро;

тістечко – від 3 євро;

піца – 6 – 10 євро;

вечеря з морепродуктами на двох – 40 – 60 євро.

