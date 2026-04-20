Не Мальта чи Майорка: цей середземноморський острів – найкращий для відпочинку
- Сицилія в Італії має 7 вражаючих об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, включаючи вулкан Етна та археологічну зону Агрідженто.
- Туристи можуть насолодитися пляжами Сан-Віто-Ло-Капо та Кастелламаре-дель-Гольфо, а також відвідати давньогрецькі руїни в Сіракузах і барокові міста Рагузи, Ното та Модіки.
Вже відтепер туристи починають пошуки локацій для літнього відпочинку. Серед популярних країн часто опиняється Іспанія, Греція чи Канарські острови, проте є ще одне місце, яке не можна ігнорувати.
Йдеться про Сицилію в Італії, яка увійшла до списку найкращих середземноморських напрямків, які варто відвідати, пише Express.
Чим особлива Сицилія?
У світі є 19 країн, які не мають жодного об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, але Сицилія має аж 7 вражаючих пам’яток. Серед них Етна, Еолійські острови, стародавнє місто Сіракузи, археологічна зона Агрідженто, Вілла Романа-дель-Казале, арабо-нормандський Палермо та барокові міста долини Валь-ді-Ното, йдеться у Passport Symphony.
Туристи люблять Сицилію за дивовижний найвищий діючий вулкан у Європі – Етну. Туристи відзначають, що Етна – настільки захоплива локація, яка заслуговує того, щоб побачити її хоча б раз у житті.
Вулкан Етна в Італії / Фото Pexels
Крім неї на острові є ще безліч інших видовищних краєвидів з мінливими ландшафтами.
Східна сторона Сицилії багата на Сіракузи з давньогрецькими руїнами та барокову пишноту Рагузи, Ното та Модіки, а от на заході жвава столиця Палермо потішить найкращою вуличною їжею острова.
Красивий Неаполь в Італії / Фото Pexels
До найкращих пляжів Сицилії входить Сан-Віто-Ло-Капо та Кастелламаре-дель-Гольфо. Мандрівники кажуть, що вони фантастичні, тож їх обов’язково варто відвідати будучи в Сицилії.
Подорож на найбільший острів у Середземному морі потішить природними ландшафтами, пляжами і теплим кліматом. Саме тому Сицилію варто розглянути для літньої відпустки.
Експерти Lonely Planet поділилися з туристами переліком цін у Сицилії:
- Ніч у хостелі коштує близько 30 – 50 євро;
- номер на двох в готелі середнього класу – 70 – 180 євро;
- апартаменти з кухнею – 90 – 200 євро;
- еспресо – від 2 євро;
- тістечко – від 3 євро;
- піца – 6 – 10 євро;
- вечеря з морепродуктами на двох – 40 – 60 євро.
Які 3 міста в Італії варто відвідати?
Італія є чудовим місцем для травневої відпустки. Такі міста як Неаполь, Флоренція та Мілан пропонують багату культурну спадщину, архітектурні шедеври та смачну кухню.
У Неаполі можна насолодитися піцою та відвідати музеї, у Флоренції – оглянути собор Дуомо та галерею Уффіці, а в Мілані – побачити собор на площі Пьяцца дель Дуомо та скуштувати місцеві страви.
Часті питання
Які основні туристичні принади Сицилії роблять її популярною серед мандрівників?
Сицилія відома своїми сімома об’єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, серед яких вулкан Етна, Еолійські острови, Сіракузи та археологічна зона Агрідженто. Також туристи цінують барокові міста долини Валь-ді-Ното та жваву столицю Палермо з найкращою вуличною їжею.
Які пляжі на Сицилії рекомендують відвідати туристам?
До найкращих пляжів Сицилії входять Сан-Віто-Ло-Капо та Кастелламаре-дель-Гольфо. Мандрівники відзначають їх як фантастичні місця, які обов’язково варто відвідати під час перебування на острові.
Які приблизні витрати на проживання та харчування на Сицилії?
Ніч у хостелі на Сицилії коштує близько 30 – 50 євро, номер на двох в готелі середнього класу — 70 – 180 євро, а апартаменти з кухнею — 90 – 200 євро. Еспресо коштує від 2 євро, тістечко — від 3 євро, піца — 6 – 10 євро, а вечеря з морепродуктами на двох — 40 – 60 євро.