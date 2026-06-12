Тисячі українців щоліта їдуть на озеро Синевир, але не всі знають про важливі обмеження

Плануючи відпочинок у Карпатах, туристи часто включають озеро Синевир до свого маршруту. Однак перед поїздкою варто знати про важливі заборони для туристів.

Із настанням літа дедалі більше українців планують відпочинок біля водойм. Багато хто обирає не лише морське узбережжя, а й мальовничі озера, які щороку приваблюють тисячі туристів. Водночас у відвідувачів часто виникає питання: чи можна купатися у всіх популярних водоймах, зокрема в озері Синевир?

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Чи можна туристам купатися та ловити рибу у Синевирі?

Як зазначається на офіційній сторінці Національного природного парку "Синевир", купатися в озері та ловити там рибу суворо заборонено. На це існує одразу кілька важливих причин, пов'язаних як із безпекою людей, так і зі збереженням унікальної природи.

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Насамперед Синевир розташований на території однойменного природного парку та є водно-болотним угіддям міжнародного значення, що охороняється Рамсарською конвенцією. Озеро має високу екологічну цінність, адже його води та прибережна територія є домівкою для багатьох видів рослин і тварин, які підтримують біорізноманіття регіону.

Озеро Синевир / фото Q-lieb-in

Крім того, ця екосистема виконує важливу природну функцію: водно-болотні угіддя працюють як природний фільтр, очищуючи воду та насичуючи її киснем. Саме тому будь-яке втручання людини може негативно вплинути на природний баланс.

Ще одна причина заборони – безпека відвідувачів. Навіть у найспекотніші літні дні температура води в озері не перевищує 13 градусів. Така холодна вода може становити небезпеку для здоров'я людини та спровокувати судоми чи втрату свідомості.

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Озеро також є досить глибоким: середня глибина становить 10 – 12 метрів, а максимальна сягає 24 метрів. За таких умов будь-яка надзвичайна ситуація у воді може мати серйозні наслідки.

Тож озеро Синевир варто відвідувати не заради купання, а щоб насолодитися його неймовірними краєвидами та унікальною природою. Тут можна прогулятися облаштованими туристичними маршрутами, зробити красиві фотографії та просто відпочити в атмосфері тиші серед Карпат.

Де розташований природний парк "Синевир": дивитись на картах