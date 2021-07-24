Мандри тривали 3 роки. Найважчою виявилась остання частина – переїзд до Австралії, бо в цій країні доволі високі карантинні вимоги.

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З Австрії до Австралії заради екосвідомості

Спершу подружжя вирішило продати все, що в них є, аби пуститися в мандри без тягаря.

Перша частина подорожі полягала у мандрах з Австрії аж через Середню Азію, допоки сім’я не "вперлась" у Владивосток.

Друга частина – від Південної Кореї до Японії, рухаючись до Борнео та Брунею і до самісінької Індонезії. Тут на австралійську сім’ю чекало багато приголомшливих, та водночас дивовижних відкриттів.

І заключна – третя – по Австралії. Чоловік та дружина жартували, що вони йшли за сонцем.

Мотивація довгої мандрівки

Пара поділилась, що чим довше тривають їхні мандри, тим більше вони відчувають, як все на цій планеті пов’язано.

Ми намагаємось виховувати свою дитину якнайкраще, щоб наблизити його до природи та загострити його обізнаність про нашу планету та все, що живе на ній. Ми не знаємо, але для нас єдиним способом зміни поточного потоку життя є виховання нового, більш свідомого живого покоління,

– пояснили батьки-мандрівники.

Вони також додали, що намагаються бути частиною цього рішення, а не частиною проблеми.

"Звіт" про подорож від мандрівників: відео