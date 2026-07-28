Пляж Сілістар розташований неподалік села Синеморець, приблизно за 88 кілометрів від Бургаса. Він входить до складу природоохоронної території та уже багато років вважається одним із найкрасивіших пляжів болгарського узбережжя Чорного моря. Хоча останніми роками про нього дізналося значно більше туристів, Сілістар і досі зберігає свою головну перевагу – майже незайману природу.

Чим особливий пляж Сілістар?

Сілістар простягається майже на кілометр, а його ширина становить близько 70 метрів. Узбережжя вкрите дрібним піском, а море тут відоме чистою та прозорою водою, яка добре підходить для купання. Пляж розташований у мальовничій бухті. Поряд у море впадає річка Сілістар, а позаду пляжу влітку розквітають піщані лілії. Ці квіти є рідкісними та перебувають під охороною, тому зривати їх заборонено.

Як виглядає пляж Сілістар: дивитись відео

Ще одна особливість Сілістара – це відсутність готелів і капітальної забудови безпосередньо біля узбережжя. Тут працює лише кілька невеликих барів, де можна придбати напої та легкі закуски, а поруч розташований кемпінг. Попри популярність, частина пляжу залишається безкоштовною для відпочивальників, хоча значну територію вже займають платні парасолі та лежаки.

Кому підійде відпочинок на Сілістарі?

Сілістар стане гарним вибором для тих, хто більше цінує природу, ніж розваги. Тут не знайти великих готельних комплексів, нічних клубів чи жвавих набережних. Пляж підійде сім'ям із дітьми, парам, а також туристам, які люблять фотографувати мальовничі краєвиди або просто хочуть провести день біля моря без міського шуму.

Пляж Сілістар / фото Canva

Любителям активного відпочинку також буде чим зайнятися. Від південної частини пляжу починається стежка до бухти Кастрич. Маршрут проходить уздовж узбережжя через ліс, відкриваючи красиві панорами моря та невеликих диких бухт. Довжина маршруту становить приблизно 2,5 кілометра, а пройти його можна приблизно за 45 хвилин. Хоча офіційного маркування немає, стежка добре помітна.

Скільки коштує відпочинок біля пляжу Сілістар?

Безпосередньо на самому пляжі готелів немає, тому більшість туристів зупиняються у Синеморці або сусідньому Резово. За даними Booking, у серпні проживання для 2 дорослих на шість – сім ночей зазвичай коштує від близько 350 до 900 євро, залежно від категорії помешкання, розташування та умов.

Найчастіше у вартість входять номер із кондиціонером, власна ванна кімната, безкоштовний Wi-Fi та паркування. У частині готелів також є ресторан, бар, тераса або балкон із видом на море. Дістатися до пляжу нескладно. Приблизно за п'ять кілометрів на південь від Синеморця від основної дороги відходить ґрунтова дорога, яка веде майже до самого узбережжя.

Вона придатна для легкових автомобілів, а поруч із пляжем облаштовано місце для паркування. За словами мандрівників, раніше за паркування іноді стягували плату, однак під час останніх відвідувань її вже не було.