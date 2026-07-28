Пляж Силистар расположен недалеко от села Синеморец, примерно в 88 километрах от Бургаса. Он входит в состав природоохранной территории и уже много лет считается одним из красивейших пляжей болгарского побережья Черного моря. Хотя в последние годы о нем узнало гораздо больше туристов, Силистар до сих пор сохраняет свое главное преимущество – почти девственную природу.

Чем особенно пляж Силистар?

Силистар простирается почти на километр, а его ширина составляет около 70 метров. Побережье покрыто мелким песком, а море известно чистой и прозрачной водой, которая хорошо подходит для купания. Пляж расположен в живописной бухте. Рядом в море впадает река Силистар, а позади пляжа летом расцветают песчаные лилии. Эти цветы редки и находятся под охраной, поэтому срывать их запрещено.

Как выглядит пляж Силистар: смотреть видео

Еще одна особенность Силистара – отсутствие гостиниц и капитальной застройки непосредственно у побережья. Здесь работает несколько небольших баров, где можно приобрести напитки и легкие закуски, а рядом расположен кемпинг. Несмотря на популярность часть пляжа остается бесплатной для отдыхающих, хотя значительную территорию уже занимают платные зонты и лежаки.

Кому подойдет отдых на Силистаре?

Силистар станет хорошим выбором для тех, кто больше ценит природу, чем развлечения. Здесь не найти больших гостиничных комплексов, ночных клубов или оживленных набережных. Пляж подойдет семьям с детьми, парам, а также туристам, которые любят фотографировать живописные виды или просто хотят провести день у моря без шума.

Пляж Силистер / фото Canva

Любителям активного отдыха тоже будет чем заняться. От южной части пляжа начинается тропа к бухте Кастрич. Маршрут проходит вдоль побережья через лес, открывая красивые панорамы моря и небольшие дикие бухты. Длина маршрута составляет примерно 2,5 километра, а пройти его можно примерно за 45 минут. Хотя официальной маркировки нет, тропа хорошо заметна.

Сколько стоит отдых у пляжа Силистар?

Непосредственно на самом пляже гостиниц нет, поэтому большинство туристов останавливаются в Синеморце или соседнем Резово. По данным Booking, в августе проживание для 2 взрослых на шесть – семь ночей обычно стоит от около 350 до 900 евро, в зависимости от категории жилья, расположения и условий.

Чаще всего в номер входит кондиционер, собственная ванная комната, бесплатный Wi-Fi и парковка. В отеле также есть ресторан, бар, терраса или балкон с видом на море. Добраться до пляжа несложно. Приблизительно в пяти километрах южнее Синеморца от основной дороги отходит грунтовая дорога, ведущая почти к самому побережью.

Она пригодна для легковых автомобилей, а рядом с пляжем обустроено парковочное место. По словам путешественников, раньше парковки иногда взимали плату, однако во время последних посещений ее уже не было.