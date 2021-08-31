Швидкий тест на антипатію від бортпровідника: як екіпаж мститься дратівливим пасажирам

Бортпровідники назвали спосіб, як вони мстяться неприємним пасажирам. На щастя, вони не плюють в напій, але мають більш витончений метод виказати свою антипатію.

Також члени екіпажу зазначили, що найбільше їх дратують замовлення дієтичної коли. Вона довго піниться через змінений тиск під час польоту.

До слова Повисла в мініспідниці на багажній полиці: стюардеса підкорила мережу новим трюком – фото

Що дратує бортпровідника та як це визначити

Шон Кетлін, колишня стюардеса, розповіла, що часто додає багато льоду пасажирам, які її роздратували.

Це дієвий метод. Помста - це страва, яку подають холодною,

– зазначила жінка.

Вона додала, що ніколи б не стала плювати в чашку пасажиру, яким би грубим він не був. Одночасно із тим, у напої де багато льоду замовленого напою точно буде не багато – 2 – 3 столові ложки замість цілого стакану!

Інший бортпровідник пояснив, що не варто замовляти на борту літака дієтичну колу. Це все через банальну фізику! У повітрі зовсім інший тиск, тому безалкогольні напої пінять набагато більше. Її дуже важко налити в стакан, а це – нервує.