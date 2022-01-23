Швейцарія пом'якшила вимоги в'їзду для вакцинованих туристів: що зміниться

Влада Швейцарії прийняла рішення послабити вимоги в'їзду для туристів. Зокрема, країна скасувала обов'язкові ПЛР-тести по прибуттю.

Оновлені правила стосуються повністю вакцинованих й тих, хто одужав від коронавірусу.

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Швейцарія скасовує ПЛР-тести для вакцинованих

Зміни вступили в дію з 22 січня 2022 року.

З суботи особам, які були вакциновані або одужали від COVID-19, більше не потрібно буде представляти негативний ПЛР або швидкий тест на антиген перед в'їздом до Швейцарії,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, влада країни послабила правила заповнення спеціальної форми по прибуттю – тепер її вимагатимуть тільки від тих, хто подорожує літаками або автобусами далекого прямування.

Так, щоб в'їхати до Швейцарії без обмежень потрібно:

надати сертифікат про повний курс вакцинації або довідку про одужання;

заповнити при в'їзді спеціальну онлайн-форму.

Також, враховуючи, що Швейцарія дозволяє в'їзд тільки вакцинованим туристам, нове 3G-правило поширюється на всіх прибулих до країни. Це означає, що мандрівники більше не будуть зобов'язані проходити контрольні тести через 4 – 7 днів після прибуття.

такі заходи було прийнято на тлі недостатньої кількості ПЛР-тестів у Швейцарії. Тому влада вирішила ввести пріоритетний порядок тестування.

При цьому невакцинованим й тим, хто не переніс COVID-19, доведеться проходити тести для в'їзду в країну.

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