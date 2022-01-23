Оновлені правила стосуються повністю вакцинованих й тих, хто одужав від коронавірусу.
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Швейцарія скасовує ПЛР-тести для вакцинованих
Зміни вступили в дію з 22 січня 2022 року.
З суботи особам, які були вакциновані або одужали від COVID-19, більше не потрібно буде представляти негативний ПЛР або швидкий тест на антиген перед в'їздом до Швейцарії,
– йдеться у повідомленні.
Крім того, влада країни послабила правила заповнення спеціальної форми по прибуттю – тепер її вимагатимуть тільки від тих, хто подорожує літаками або автобусами далекого прямування.
Так, щоб в'їхати до Швейцарії без обмежень потрібно:
- надати сертифікат про повний курс вакцинації або довідку про одужання;
- заповнити при в'їзді спеціальну онлайн-форму.
Також, враховуючи, що Швейцарія дозволяє в'їзд тільки вакцинованим туристам, нове 3G-правило поширюється на всіх прибулих до країни. Це означає, що мандрівники більше не будуть зобов'язані проходити контрольні тести через 4 – 7 днів після прибуття.
При цьому невакцинованим й тим, хто не переніс COVID-19, доведеться проходити тести для в'їзду в країну.