Швеція послабила умови в’їзду для іноземних туристів: оновлені правила

Швеція від 21 січня скасовує вимогу щодо пред’явлення негативного тесту на коронавірус під час в’їзду для мандрівників з низки країн.

Про це повідомляє The Local, посилаючися на сайт шведського уряду. Розповідаємо, що відомо про оновлені умови в'їзду до Швеції.

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Швеція повертається до правил в’їзду, встановлених до 28 грудня: що це означає

Оскільки мандрівники більше не становлять особливої загрози у контексті поширення штаму Омікрон, влада вирішила повернути спрощені умови в'їзду, встановлені до 28 грудня 2021 року.

Відповідно до запиту шведського Агентства охорони здоров’я, особлива вимога щодо негативного тесту на COVID-19, зробленого не більш ніж за 48 годин до прибуття до Швеції, більше не вважається пропорційним заходом,

– йдеться у заяві уряду.

Від 28 грудня Швеція вимагала від усіх іноземних туристів надати негативний результат тесту на COVID-19 незалежно від наявності вакцинації. Тест мав бути зроблений не раніше, ніж за 48 годин до прибуття у Швецію. Такі міри були пов'язані з активним поширенням Омікрону у Європі.

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