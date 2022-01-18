Об этом сообщает The Local, ссылаясь на сайт шведского правительства. Рассказываем, что известно об обновленных условиях въезда в Швецию.

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Швеция возвращается к правилам въезда, установленным до 28 декабря: что это значит

Поскольку путешественники больше не представляют особой угрозы в контексте распространения штамма Омикрон, власти решили вернуть упрощенные условия въезда, установленные до 28 декабря 2021 года.

Согласно запросу шведского Агентства здравоохранения, особое требование относительно негативного теста на COVID-19, сделанного не более чем за 48 часов до прибытия в Швецию, больше не считается пропорциональным мероприятием,

– говорится в заявлении правительства.

С 28 декабря Швеция потребовала от всех иностранных туристов предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 независимо от наличия вакцинации. Тест должен быть сделан не раньше чем за 48 часов до прибытия в Швецию. Такие меры были связаны с активным распространением Омикрона в Европе.

Covid-19 в Швеции: последние данные