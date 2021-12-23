Швеція посилює правила в'їзду для іноземних туристів: що зміниться
Джерело:The Local
Швеція запроваджує додаткові вимоги до в'їзду іноземних туристів. Вони поширюються і на вакцинованих осіб.
Нововведення набуде чинності 28 грудня. Як відомо, правила здебільшого стосуватимуться тимчасових відвідувачів.
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Швеція вимагатиме від іноземців негативний тест
Так, країна вимагатиме від усіх іноземців пред'явлення під час в'їзду негативного результату тесту на COVID-19, який має бути зроблений не раніше, ніж за 48 годин до прибуття у Швецію.
Вимога щодо тесту поширюватиметься на дорослих і дітей віком від 12 років, незалежно від того, чи турист мандрує зі скандинавських країн, ЄС / ЄЕЗ чи решти світу – за низкою винятків.
Іноземним громадянам, які проживають у Швеції, не потрібно буде, як і громадянам Швеції, показувати негативний тест для поїздки до Швеції,
– повідомила прем'єр-міністр Магдалена Андерссон.
На пресконференції у вівторок, коли уряд вперше оголосив про нову вимогу, вона заявила, що потрібно буде ПЛР-тест. Втім, вже у заяві, що опублікували в середу, не вказано, який саме тест знадобиться.
За інформацією Агентства охорони здоров'я, це може бути тест на антиген, ПЛР, LAMP або TMA.Цікаво! У шведському містечку Юккас'ярві на зимовий сезон знову відкрився унікальний готель Icehotel. Всередині він збудований зі снігу та льоду.
COVID-19 у Швеції: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 23 грудня 2021 року у Швеції виявлено 1 268 254 випадки зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 15 224 летальних;
- Водночас 1 177 307 осіб побороли хворобу.