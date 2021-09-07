Шрі-Ланка видаватиме візи для фрілансерів: скільки коштуватиме документ

Уряд Шрі-Ланки вирішив подовжити термін перебування туристів та запровадив візи терміном на пів року. Курортна країна розраховує, що ця можливість буде цікава віддаленим працівникам та фрілансерам.

Оформити їх можна онлайн. Але крім прайсу за документ вже відомі та штрафи за порушення терміну візового перебування.

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Візи для "цифрових кочівників"

Документ матиме дію 270 днів, а вартість залежатиме від регіону проживання туристу. Віза буде коштувати від 60 до 200 доларів. Її можна буде оформити через ETA. Але за прострочення каратимуть штрафом у 500 доларів.

У разі коротшої подорожі на Шрі-Ланку є також дешевші документи. Туристи можуть подати заявку на отримання візи на 30-90 днів, а також на продовження до 180 та 270 днів. 30-денна віза має вартість у 35 доларів США для більшості країн. Подовження терміну перебування буде безкоштовним для громадян США, Мальдівів, Сінгапуру, Сейшельських островів та Чехії.

Які умови в'їзду для туристів

Шрі-Ланка оновила правила в'їзду у липні 2021 року. Туристам необхідно мати:

ПЛР-тест зроблений за 72 години до польоту англійською мовою (не вакцинованим, не повністю вакцинованим та повністю вакцинованим туристам);

зроблений за 72 години до польоту англійською мовою (не вакцинованим, не повністю вакцинованим та повністю вакцинованим туристам); Оригінал сертифікату про вакцинацію та його офіційний переклад англійською мовою (повністю вакцинованим туристам та не повністю вакцинованим туристам);

та його офіційний переклад англійською мовою (повністю вакцинованим туристам та не повністю вакцинованим туристам); Заповнену декларацію здоров’я (заповнюється в літаку).

Також після прильоту обов'язково здати повторний ПЛР-тест.