Шрі-Ланка скасовує ПЛР-тести після прибуття для певної категорії туристів

Влада Шрі-Ланки вирішила скасувати ПЛР-тестування після прибуття в країну. Це стосується лише однієї категорії туристів – повністю вакцинованих від COVID.

Тепер мандрівники, які пройшли повний курс вакцинації, не зобов'язані проходити тестування в міжнародному аеропорту Бандаранаїке. Про таке рішення повідомило Міністерство охорони здоров'я Шрі-Ланки, оголошуючи нові правила для місцевих та іноземних гостей.

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Шрі-Ланка скасовує ПЛР-тести після прибуття

Відповідно до заяви МОЗ країни, обмеження скасують з 1 жовтня.

Так, повністю вакцинованим туристам та жителям Шрі-Ланки, які мають негативний ПЛР-тест при в'їзді, не доведеться робити додатковий тест після прильоту.

При цьому іноземні мандрівники, які отримали тільки одне щеплення проти коронавірусу, матимуть можливість зробити тест в готелі, де зупинилися.

Умови в'їзду на Шрі-Ланку

Країна оновила правила в'їзду у липні 2021 року. Туристам необхідно мати:

ПЛР-тест зроблений за 72 години до польоту англійською мовою (невакцинованим та не повністю вакцинованим);

Оригінал сертифікату про вакцинацію та його офіційний переклад англійською мовою (повністю вакцинованим та не повністю вакцинованим);

Заповнену декларацію здоров'я, яку надають в літаку.

Невакцинованим мандрівникам все ж доведеться здати ПЛР-тест після прильоту й вирушити на 14-денний карантин у готелі-обсерваторі або державному карантинному центрі.

Якщо повторний тест, проведений на 12-й день, буде негативним – самоізоляція припиниться.

За даними Worldometer , станом на 29 вересня у Шрі-Ланці виявлено 515 524 випадки захворювання на коронавірус, з них 12 768 летальних.

Зауважимо, раніше уряд Шрі-Ланки вирішив подовжити термін перебування туристів та запровадив візи терміном на пів року.