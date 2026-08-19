Американський капітан Стів Шайбнер, який має за плечима кілька десятиліть роботи в авіації, поділився порадою для пасажирів під час сесії запитань і відповідей на ютубі, повідомляє Express.

Чому в літаку може бути то спекотно, то холодно?

За словами капітана, температура в салоні може помітно відрізнятися навіть під час одного перельоту. Один із пасажирів розповів Шайбнеру, що під час польоту в один бік у салоні було тепло, а дорогою назад уже дуже холодно. Він також запитав, хто взагалі відповідає за температуру всередині літака, адже іноді там буває "спекотно і липко", а іноді виникає відчуття, що пасажир мав би взяти із собою пальто.

Капітан пояснив, що свого часу виробники літаків Boeing, Airbus та інші розмістили елементи керування температурою задньої частини салону у кабіні пілотів. За його словами, така система досі використовується у частині літаків, тому пілоти відповідають і за температуру в салоні.

Може бути холодно у літаку навіть влітку / фото Canva

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Шайбнер розповів, що свого часу близько 50% його роботи під час польоту могло бути пов'язано саме з регулюванням температури. Він постійно отримував повідомлення від пасажирів та екіпажу про те, що в задній частині літака надто холодно або, навпаки, занадто спекотно. Водночас на новіших літаках, зокрема Boeing 777 та 787, керування температурою передали бортпровідникам.

Яку річ пілот радить покласти у ручну поклажу?

За словами Шайбнера, навіть це не гарантує, що всім пасажирам буде комфортно. Бортпровідники багато часу проводять на ногах і постійно рухаються салоном, тому їхнє тіло нагрівається. Через це вони можуть знижувати температуру до рівня, який комфортний їм самим.

Саме тому капітан радить пасажирам одягатися шарами та брати із собою додатковий теплий одяг незалежно від погоди за межами літака. Зокрема, він рекомендує покласти у ручну поклажу світшот або пальто, навіть якщо надворі розпал літа.

Він також визнав, що система регулювання температури не є ідеальною. Тому пасажирам краще самостійно подбати про можливість зігрітися під час польоту, а не покладатися лише на температуру в салоні.