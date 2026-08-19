Американский капитан Стив Шайбнер, за плечами которого несколько десятилетий работы в авиации, поделился советом для пассажиров во время сессии вопросов и ответов на YouTube, сообщает Express.

Почему в самолете может быть то жарко, то холодно?

По словам капитана, температура в салоне может заметно отличаться даже во время одного перелета. Один из пассажиров рассказал Шайбнеру, что во время полета в одну сторону в салоне было тепло, а на обратном пути уже очень холодно.

Он также спросил, кто вообще отвечает за температуру внутри самолета, ведь иногда там бывает "жарко и душно", а иногда возникает ощущение, что пассажиру следовало бы взять с собой пальто.

Капитан объяснил, что в свое время производители самолетов Boeing, Airbus и другие разместили элементы управления температурой задней части салона в кабине пилотов. По его словам, такая система до сих пор используется в некоторых самолетах, поэтому пилоты отвечают и за температуру в салоне.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В самолете может быть холодно даже летом / фото Canva

Шайбнер рассказал, что в свое время около 50 % его работы во время полета могло быть связано именно с регулированием температуры. Он постоянно получал сообщения от пассажиров и экипажа о том, что в задней части самолета слишком холодно или, наоборот, слишком жарко. В то же время на более новых самолетах, в частности Boeing 777 и 787, управление температурой передали бортпроводникам.

Какую вещь пилот советует положить в ручную кладь?

По словам Шайбнера, даже это не гарантирует, что всем пассажирам будет комфортно. Бортпроводники много времени проводят на ногах и постоянно передвигаются по салону, поэтому их тело нагревается. Из-за этого они могут снижать температуру до уровня, комфортного для них самих.

Именно поэтому капитан советует пассажирам одеваться послойно и брать с собой дополнительную теплую одежду независимо от погоды за пределами самолета. В частности, он рекомендует положить в ручную кладь свитшот или пальто, даже если на улице разгар лета.

Он также признал, что система регулирования температуры не идеальна. Поэтому пассажирам лучше самостоятельно позаботиться о возможности согреться во время полета, а не полагаться только на температуру в салоне.