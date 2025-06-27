Тепер у Хорватії штрафують за нетверезий стан у громадських місцях. Також є декілька правил щодо одягу та поведінки, які варто знати туристам, що збираються на відпочинок, розповідає 24 Канал.

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Що не можна робити туристам у Хорватії

У багатьох центрах міст, зокрема в Дубровнику, за неналежну поведінку можна отримати штраф до 700 євро. Зокрема, мовиться про вживання алкоголю або наркотиків та блювання у громадських місцях, а також прогулянку без сорочки або в купальнику.

Спліт також запровадив штрафи у 2023 році, але до 300 євро, розмістивши в центрі міста відповідні знаки. Вони нагадують туристам, що вживання алкоголю в громадських місцях заборонене.

У Хорватії також можуть оштрафувати на суму до 4 тисяч євро за порушення громадського порядку, зокрема за бійки та словесні образи із суперечками та криками.

Цікавою є ще одна заборона, яка стосується поведінки на пляжі. Із узбереж не можна забирати мушлі з родини перисті – вид, що перебуває під критичною загрозою зникнення та відіграє ключову роль у середземноморській екосистемі. Штраф за кожну мушлю – 67 євро.

Нова модель туризму у Хварі

Варто зазначити, що місцева влада острова Хвар не просто впроваджує обмеження та штрафи, а намагається загалом змінити тенденцію відпочинку на острові. Вона, так би мовити, займається ребрендингом і прагне перетворити острів на місце для сімейного відпочинку, а не для нічних розваг і вечірок.

Нещодавно місцеві чиновники Хвара проголосували за обмеження шуму до 85 децибелів протягом літа. Враховуючи, що цей показник еквівалентно стандартному рівню шуму в галасливому ресторані, місцевий бізнес обурюється та намагається з цим боротися. Однак місцева влада наразі невблаганна і справді прагне перейти до атмосфернішої моделі туризму.