Видання Travel + Leisure опублікувало добірку з 15 грецьких міст, які варто відвідати під час подорожі країною.

Які міста Греції варто побачити туристам?

Родос

Місто Родос на однойменному острові поєднує сучасний міський ритм із середньовічною архітектурою. Тут варто прогулятися вулицею Лицарів, однією з найкраще збережених середньовічних вулиць у світі, та відвідати археологічний музей, розташований у колишньому шпиталі лицарів. Також туристи можуть дослідити старий єврейський квартал і побачити колекцію рідкісних ісламських текстів у бібліотеці Хафіза Ахмеда-аги.

Родос / фото Canva

Кавала

Портове місто на півночі Егейського узбережжя приваблює пляжами, панорамними краєвидами та історичними пам'ятками. Одна з головних візитівок Кавали – це акведук завдовжки майже 305 метрів, збудований у 16 столітті. Також тут можна відвідати міський Акрополь, а в період із червня до вересня можна побувати в грязьових купальнях Крінідіс.

Ханья

Ханья розташована на острові Крит і відома венеційською гаванню та мальовничим Старим містом. На її вулицях поєдналися грецькі, турецькі та венеційські архітектурні традиції. Мандрівникам радять відвідати морський музей Криту, прогулятися місцевими бутиками та звернути увагу на шкіряні вироби, якими славиться місто.

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Ханья / фото Canva

Нафпліон

Це приморське місто на сході Пелопоннесу підійде для неспішних прогулянок серед старовинної архітектури. Човном можна дістатися до відомого замку Бурдзі. Для прогулянки біля моря підійде набережна, яка веде від гавані повз маяк до пляжу Арванітія.

Корфу-таун

Старе місто Керкіри, також відоме як Корфу-таун, внесене до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тут можна оглянути фортеці, відвідати центральний ринок і прогулятися площею Спіанада – найбільшою площею Греції. Особливо мальовничим вважають квартал Кампієлло з його старовинними вуличками.

Корфу-таун / фото Canva

Афіни

Грецька столиця варта окремої подорожі, навіть якщо турист має лише один день. Головна пам'ятка міста – це Акрополь із багатовіковою історією. Також Афіни пропонують і сучасні культурні розваги: можна відвідати національний музей сучасного мистецтва, а ввечері вирушити до району Газі, відомого нічними клубами.

Салоніки

В історичному центрі міста збереглися споруди, пов'язані з палацовим комплексом римського імператора Галерія. Дізнатися більше про минуле міста можна в музеї візантійської культури та археологічному музеї. Доповнити прогулянку можна дегустацією місцевих страв і вин.

Салоніки / фото Canva

Касторія

Місто розташоване на березі озера Орестіада між горами Граммос і Віці. Це напрямок для тих, хто хоче відпочити серед природи та побачити іншу Грецію, подалі від гамірних курортів. Тут можна покататися на човні або вирушити на велосипедну прогулянку вздовж озера.

Яніна

Яніна розташована біля озера Памвотіда на північному заході Греції. Місто приваблює природними краєвидами, візантійським замком, історичним центром і жвавими кварталами. Крім того, воно зручне для поїздок до гірських сіл Мецово та Загорохорії, відомих мальовничими пейзажами.

Яніна / фото Canva

Каламата

Каламата на Пелопоннесі відома виробництвом оливок і підходить для поєднання міських прогулянок із пляжним відпочинком. Тут можна оглянути середньовічний замок, відвідати Галерею сучасного грецького мистецтва та провести час на головному гальковому пляжі. Також туристам пропонують екскурсії оливковими гаями.

Каламбака

Місто в центральній Греції відоме краєвидами Метеорів – скельних утворень із монастирями на вершинах, внесеними до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Звідси зручно вирушати на екскурсії до монастирів, історія яких сягає щонайменше 11 століття. Також можна відвідати музей природознавства Метеорів із музеєм грибів або побувати на дегустації вин у місцевих виноградниках.

Каламбака / фото Canva

Лариса

Лариса в центральній частині країни дає змогу познайомитися з повсякденним життям Греції та її давньою історією. Серед головних пам'яток – античний театр і руїни давнього поселення, біля яких працюють ресторани з краєвидами на історичні залишки.

Коринф

Приблизно за годину їзди від Афін розташований Коринф, відомий античними руїнами храму Аполлона та фортецею Акрокоринф. Окремої уваги заслуговує Коринфський канал завдовжки близько 6,4 кілометра, будівництво якого завершили в 19 столітті. За суднами, що проходять каналом, можна спостерігати з оглядового мосту, а охочі до екстриму можуть спробувати банджі-джампінг.

Коринф / фото Canva

Пірей

Портове місто неподалік Афін є важливим пунктом для туристів, які вирушають на грецькі острови поромами. Проте тут варто затриматися і перед посадкою на судно. Можна відвідати Грецький морський музей, присвячений морській спадщині країни, прогулятися біля гавані та пообідати в місцевих ресторанах.

Патри

Патри на заході Греції – це університетське портове місто з активним нічним життям. На пішохідній вулиці Ріга Фереу працюють заклади, де можна скуштувати грецькі страви. Серед головних пам'яток – собор Святого Андрія з одним із найбільших куполів на Балканах. Також туристам радять відвідати археологічний музей Патр, де зібрані знахідки від доісторичних часів.