Издание Travel + Leisure опубликовало подборку из 15 греческих городов, которые стоит посетить во время путешествия по стране.

Какие города Греции стоит увидеть туристам?

Родос

Город Родос на одноименном острове сочетает современный городской ритм со средневековой архитектурой. Здесь стоит прогуляться по улице Рыцарей, одной из наиболее хорошо сохранившихся средневековых улиц в мире, и посетить археологический музей, расположенный в бывшем госпитале рыцарей. Также туристы могут исследовать старый еврейский квартал и увидеть коллекцию редких исламских текстов в библиотеке Хафиза Ахмеда-аги.

Родос / фото Canva

Кавала

Портовый город на севере Эгейского побережья привлекает пляжами, панорамными видами и историческими достопримечательностями. Одна из главных достопримечательностей Кавалы – акведук длиной почти 305 метров, построенный в XVI веке. Также здесь можно посетить городской Акрополь, а в период с июня по сентябрь – побывать в грязевых купальнях Кринидис.

Ханья

Ханья расположена на острове Крит и известна венецианской гаванью и живописным Старым городом. На ее улицах соединились греческие, турецкие и венецианские архитектурные традиции. Путешественникам рекомендуют посетить морской музей Крита, прогуляться по местным бутикам и обратить внимание на кожаные изделия, которыми славится город.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Ханья / фото Canva

Нафплион

Этот приморский город на востоке Пелопоннеса идеально подходит для неспешных прогулок среди старинной архитектуры. На лодке можно добраться до знаменитого замка Бурджи. Для прогулки у моря подойдет набережная, которая ведет от гавани мимо маяка к пляжу Арванитиа.

Корфу-таун

Старый город Керкиры, также известный как Корфу-таун, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно осмотреть крепости, посетить центральный рынок и прогуляться по площади Спианада – самой большой площади Греции. Особенно живописным считается квартал Кампиелло с его старинными улочками.

Корфу-таун / фото Canva

Афины

Греческая столица заслуживает отдельного путешествия, даже если у туриста есть всего один день. Главная достопримечательность города – это Акрополь с многовековой историей. Также Афины предлагают и современные культурные развлечения: можно посетить национальный музей современного искусства, а вечером отправиться в район Гази, известный ночными клубами.

Салоники

В историческом центре города сохранились сооружения, связанные с дворцовым комплексом римского императора Галерия. Узнать больше о прошлом города можно в музее византийской культуры и археологическом музее. Завершить прогулку можно дегустацией местных блюд и вин.

Салоники / фото Canva

Кастория

Город расположен на берегу озера Орестиада между горами Граммос и Вици. Это направление для тех, кто хочет отдохнуть на лоне природы и увидеть другую Грецию, вдали от шумных курортов. Здесь можно покататься на лодке или отправиться на велосипедную прогулку вдоль озера.

Янина

Янина расположена у озера Памвотида на северо-западе Греции. Город привлекает природными пейзажами, византийским замком, историческим центром и оживленными кварталами. Кроме того, отсюда удобно добираться до горных деревень Мецово и Загорохория, известных живописными пейзажами.

Янина / фото Canva

Каламата

Каламата на Пелопоннесе известна производством оливок и подходит для сочетания городских прогулок с пляжным отдыхом. Здесь можно осмотреть средневековый замок, посетить Галерею современного греческого искусства и провести время на главном галечном пляже. Также туристам предлагают экскурсии по оливковым рощам.

Каламбака

Город в центральной Греции известен пейзажами Метеоров – скальных образований с монастырями на вершинах, внесенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Отсюда удобно отправляться на экскурсии в монастыри, история которых уходит корнями как минимум в XI век. Также можно посетить музей естествознания Метеоров с музеем грибов или побывать на дегустации вин в местных виноградниках.

Каламбака / фото Canva

Лариса

Лариса, расположенная в центральной части страны, позволяет познакомиться с повседневной жизнью Греции и ее древней историей. Среди главных достопримечательностей – античный театр и руины древнего поселения, рядом с которыми работают рестораны с видом на исторические развалины.

Коринф

Примерно в часе езды от Афин расположен Коринф, известный античными руинами храма Аполлона и крепостью Акрокоринф. Отдельного внимания заслуживает Коринфский канал длиной около 6,4 километра, строительство которого завершилось в XIX веке. За судами, проходящими по каналу, можно наблюдать со смотрового моста, а любители экстрима могут попробовать банджи-джампинг.

Коринф / фото Canva

Пирей

Портовый город недалеко от Афин является важным пунктом для туристов, отправляющихся на греческие острова на паромах. Однако здесь стоит задержаться и перед посадкой на судно. Можно посетить Греческий морской музей, посвященный морскому наследию страны, прогуляться у гавани и пообедать в местных ресторанах.

Патры

Патры на западе Греции – это университетский портовый город с активной ночной жизнью. На пешеходной улице Рига Фереу работают заведения, где можно попробовать греческие блюда. Среди главных достопримечательностей – собор Святого Андрея с одним из самых больших куполов на Балканах. Также туристам рекомендуют посетить археологический музей Патр, где собраны находки доисторических времен.