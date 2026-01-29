Блогерка зі Львова Христина Жук звернулася до користувачів соцмережі threads, які ходили у зимові походи з ночівлею. Вона попросила їх дати практичні поради, оскільки теж збирається спробувати такий досвід.

Як підготуватися до ночівлі в наметі у зимових горах?

Правильне спорядження – це найважливіше. Багато людей радили обирати невелекий намет – хтось навіть ночував втрьох в одномісному. Річ у тому, що чим менший намет – тим тепліше у ньому буде. Також вам точно знадобляться:

теплий спальний мішок, який витримує сильні морози. До слова, дихати у спальнику не можна , бо тоді він стане вологий і ви швидко змерзнете;

, бо тоді він стане вологий і ви швидко змерзнете; каримат;

пухові чуні або дуже теплі шкарпетки для сну;

дві термобілизни – одна для походу, інша для сну;

окрема шапка для сну, а також варто взяти балаклаву, бо вночі може бути холодно в обличчя;

лопата, щоб відкопати сніг і облаштувати стіну довкола намету, яка захистить від сильного вітру;

термос;

грілки;

зимовий газовий балон.

Після походу засніженими горами у вас може бути багато мокрих речей – рукавички, шапка, взуття. Усе це треба брати всередину намету, а ще краще – прямо в спальник, бо інакше речі просто не висохнуть. У жодному разі не залишайте взуття у тамбурі намету, бо до ранку воно замерзне.

Ще одна цікава порада стосувалася їжі. Багато продуктів у сильні морози замерзають і їсти їх неможливо. Одна мандрівниця розповіла, як у неї замерзли усі батончики Snickers, а от цукерки "Зоряне сяйво" – ні.

Ну, і чи не найважливіше – це гарна компанія. Зимові походи з наметом – це унікальний досвід, який дозволяє не лише побачити дикі гори, але й випробувати власну силу духу.



Чоловік облаштовує намет / Фото Depositphotos

Як подбати про власну безпеку?

Дуже важливо перед тим, як йти у похід, зареєструватися у рятувальників. Начальник гірської пошуково-рятувальної частини ДСНС Львівщини Андрій Жолобович розповів Суспільному, що заради власної безпеки туристи повинні вказати рятувальникам свій точний маршрут, приблизний час походу і де саме передбачена ночівля.

Це можна зробити заповнивши Google-форму, за номером телефону (032) 51 42 102 або подзвонити на лінію 101 чи 112, де вас перенаправлять у відповідні управління ДСНС. Також варто завантажити мобільний застосунок "Порятунок у горах", з якого можна надіслати сигнал SOS.

