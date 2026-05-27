Амазонка, космодром і легендарна в'язниця: чому варто відвідати Французьку Гвіану

Мало хто знає, що найдовший сухопутний кордон Франції пролягає не в Європі, а посеред дикої південноамериканської сельви. При тому цей дивовижний заморський департамент поєднує сучасні космічні технології, похмуру історію легендарної каторги та незайману природу Амазонії.

Більшість мандрівників асоціюють Францію з Ейфелевою вежею і загалом із Парижем чи Лазуровим Берегом, проте ця країна має куточок, який значно розширює горизонти туриста – Французьку Гвіану. 24 Канал залюбки розповість про все це докладніше.

Франція має найдовший сухопутний кордон із Бразилією, і ось як так вийшло

Свій найдовший сухопутний кордон Франція ділить зовсім не з Іспанією чи Німеччиною, як часто вважають, а з Бразилією. Річ у тім, що існує особлива межа завдовжки аж у 730 кілометрів у глибині непрохідної Амазонської сельви. Вона розділяє бразильський штат Амапа та французький заморський департамент Французька Гвіана.

Що ж це за регіон і звідки він у Франції взявся? Французька Гвіана розкинулася на узбережжі Атлантичного океану у Південній Америці, займаючи солідну площу у 84 000 квадратних кілометрів – це майже як Одеська, Миколаївська й Херсонська області разом. Скажемо більше, це другий за площею регіон Франції та найбільша заморська територія Європейського Союзу.

Так, це частина ЄС у Латинській Америці. Тут діють абсолютно ті самі правила, що й у Парижі – місцеві мають французькі паспорти, а розраховуються тільки євро. У 2022 році населення цього екзотичного куточка оцінювали у 295 000 людей, як зазначає Encyclopædia Universalis France.

Природні кордони Французької Гвіани окреслені річкою Мароні на заході, що межує із Сурінамом, річкою Ояпок на сході та горами Тумук-Умак на півдні, які відділяють її від Бразилії. На півночі ж шумить Атлантика.

Історія ж цих земель сповнена драматичних поворотів. Тутешнє узбережжя ще у 1498 році помітив Колумб. Тордесільяський договір 1494 року ділив Новий Світ лише між Португалією та Іспанією, але й французи не били байдики, а з XVI століття вперто намагалися урвати собі шматок пирога. І вже у 1643 році тут з'явилися перші їхні постійні поселення та засновано нинішню столицю – місто Каєнна.

Сучасні обриси кордону з Бразилією юридично закладені Утрехтським миром у 1713 році, а остаточно їх зафіксував Женевський арбітраж у 1900 році. Але перед цим сталося дещо дуже важливе: після буремних революційних подій влада Франції вирішила перетворити віддалений край Гвіани на суворе місце заслання.

У 1852 та 1858 роках тут звели дві сумнозвісні виправно-трудові колонії – Bagne de Cayenne та Bagne de Saint-Laurent-du-Maroni. Через ці пекельні каторжні табори пройшло близько 70 тисяч засуджених – як звичайних кримінальників, так і політичних в'язнів.

Найтемніша сторінка місцевої історії пов'язана з ув'язненням капітана Альфреда Дрейфуса на моторошному острові Диявола (Île du Diable) між 1895 і 1899 роками – за повністю сфабрикованим звинуваченням, що стало найгучнішим скандалом країни свого часу. Ці страшні в'язниці закрили лише у 1946 році, коли Гвіана офіційно здобула статус заморського департаменту Франції.

Регіон Євросоюзу у Південній Америці: що робити туристу у Французькій Гвіані?

Сьогодні Французька Гвіана стрімко перетворюється на магніт для шукачів пригод. На 2026 рік цю локацію все частіше називають напрямком, що розвивається, а виокремлюють три головні скарби: Амазонську сельву, космодром Куру та колишню каторгу.

Космічна історія регіону розпочалася у квітні 1964 року, коли французький уряд обрав місто Куру для свого космічного центру . Локація виявилася ідеальною: близькість до екватора дозволяє ракетам використовувати швидкість обертання Землі для додаткового прискорення. Нині Гвіанський космічний центр є головним стартовим майданчиком Європейського космічного агентства. Всього за 60 кілометрів від Каєнни, на самому березі океану, запускають надсучасні ракети Vega-C та Ariane 6, які виводять на орбіту військові, метеорологічні та комунікаційні супутники.

Для тих, хто прагне гострих відчуттів, десь за годину плавання від Куру розташовані три острови Îles du Salut. На острові Île Royale чудово збереглися похмурі будівлі тюремного комплексу . Ба більше, деякі колишні резиденції наглядачів тепер перетворені на гостьові будинки, де туристи можуть провести ніч, буквально занурившись в атмосферу минулого. А професійні гіди під час екскурсій детально розкривають складні соціальні, політичні та людські драми тієї епохи.

Окрім космосу та історії, Гвіана вражає природою. Величезний Амазонський парк надійно охороняє первісний екваторіальний ліс, де мешкають яскраві тукани, галасливі мавпи-ревуни та неймовірна кількість рідкісних рослин. До того ж це справжній етнокультурний калейдоскоп – тут пліч-о-пліч живуть америнди, бушиненге, хмонги та креоли, що робить регіон одним із найколоритніших у Франції.

Тож от відповідь на питання "що таке Французька Гвіана" – це дивовижне місце, де європейська цивілізація тісно переплелася з дикою природою Амазонії. Тут можна стояти біля річки Ояпок, перебуваючи в Євросоюзі, і дивитися на бразильський берег. А переліт туди, до прикладу, авіакомпанією Air Caraïbes із Парижа триває від 8 до 9 годин, квиток поза сезоном коштує близько 600 євро.

Що варто знати про особливості подорожей до Франції?

Французька Гвіана пропонує екзотичний відпочинок, а проте європейська частина Франції залишається не менш привабливою для мандрівників. Планування поїздки туди вимагає знання певних правил. По-перше, варто заздалегідь вивчити, за що там штрафують – наприклад, у громадському транспорті. По-друге, слід звернути увагу й на побутові дрібниці, незвичні для іноземців – від нюансів у магазинах до специфіки роботи місцевих таксі.

Зважаймо й на те, що поза межами великих міст французький стиль життя відкривається з абсолютно іншого боку. Місцеві вміють насолоджуватися моментом, нікуди не поспішають і присвячують багато часу якісному відпочинку. Дійсно, є чимало плюсів у життя у Франції, але не завжди варто вірити на слово – можна (і варто) переконатися самостійно бодай у короткій подорожі.