Новий тренд у туризмі шокує: чому мільйони людей добровільно тікають у вигадані світи

Поки одні мандрівники пакують валізи до реальних міст, мільйони людей вирушають у подорожі локаціями, яких взагалі не існує у фізичному світі. Новий феномен параземного туризму стирає межі між цифровим фольклором та справжніми емоціями, пропонуючи безпечний адреналін просто з екранів девайсів.

Цей незвичайний спосіб проведення дозвілля перетворює інтернет на самодостатній туристичний напрямок. Як пише SciTechDaily, уявні простори викликають у користувачів надзвичайно глибокий емоційний відгук. А чому так сталося, 24 Канал розповість докладніше.

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Чому людей дедалі більше приваблює параземний туризм?

У це ніби й складно повірити, але факт – просто зараз мільйони людей добровільно блукають цифровими лабіринтами, шукаючи там не лише гострих відчуттів, а й особливого почуття спільноти. І це не просто окреме явище, а вже цілий новітній туристичний тренд – Touring the Void, мандрівка пусткою.

Ба більше – на відміну від класичного віртуального туризму (Virtual Tourism), який передбачає відвідування реальних місць онлайн, згаданий новий туризм є абсолютно віртуальними, тобто усі тамтешні місця цілковито вигадані. Дослідники вже навіть запровадили для цього явища термін – параземний туризм (para-terrestrial tourism).

Річ у тім, що людей дедалі більше приваблюють інтенсивні емоційні переживання у просторах, які не є фізично реальними, але все одно відчуваються яскравими та значущими. Тож і префікс "пара" у терміні вказує на щось, що існує поруч або за межами звичного, описуючи інтерес до локацій, які неможливо відвідати у традиційному розумінні, і чия форма та значення залишаються невловними.

Ось приклад "традиційних" віртуальних відвідин італійського міста Местре: дивіться відео Self-Harmony_Space

Хто такі легендо-тріппери та як вони створюють всесвіт Backrooms?

І от у рамках цього тренду найбільш популярним та особливо разючим є Backrooms. Цей віртуальний всесвіт будується зусиллями активної спільноти так званих легендо-тріпперів (legend-trippers) – онлайн-мандрівників, які не просто споживають контент, а колективно створюють його, тобто діляться згенерованими відео, вигаданими записами у щоденниках, історіями та іншими креативними матеріалами.

Саме завдяки такій активній співпраці інші користувачі можуть відчути ефект присутності та розділити емоції, не виходячи з дому. Інтернет-платформи, де збираються ці шукачі пригод, перестають бути просто цифровими копіями реального світу чи додатками до нього. Вони перетворюються на самодостатні, гнучкі та інтерактивні середовища, які функціонують як повноцінні туристичні дестинації.

А народилася легенда Backrooms із простого опису під фотографією жовтого офісного коридору з люмінесцентними лампами. Концепт же "випадання" (no-clipping) із реальності запозичений із геймерського сленгу, коли персонаж через баг проходить крізь стіни у порожнечу поза грою.

Backrooms дозволяє пережити катарсис: дивіться трейлер фільму від A24

Чому люди обирають віртуальний адреналін?

Справжній вибух популярності тренду стався у січні 2022 року, коли ютубер Кейн Парсонс (Kane Pixels) запустив свою вірусну серію псевдодокументальних відео у стилі знайденої плівки. Цей феномен настільки глибоко проник у попкультуру, що відома кіностудія A24 випустила повнометражну екранізацію Backrooms, режисером якої став сам Кейн Парсонс.

Ось так буває – коли нішеві інтернет-фантазії впевнено переходять у мейнстрим, але Backrooms – це лише вершина айсберга. Віртуальний туризм стрімко розвивається і люди все частіше обирають екрани замість реальних подорожей. Але чому ж так відбувається?

Відповідь проста – безпека та доступність. Не кожен готовий ризикувати здоров'ям, блукаючи напівзруйнованими будівлями, які потерпають від кліматичних змін, вандалізму чи браку фінансування. Віртуальний формат дозволяє пережити катарсис та лоскотати нерви, залишаючись у затишному кріслі з чашкою гарячого чаю.