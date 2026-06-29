Этот необычный способ проведения досуга превращает интернет в самодостаточное туристическое направление. Как пишет SciTechDaily, виртуальные пространства вызывают у пользователей чрезвычайно глубокий эмоциональный отклик. А почему так произошло, 24 Канал расскажет подробнее.

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Почему людей всё больше привлекает виртуальный туризм?

В это как будто и сложно поверить, но факт – прямо сейчас миллионы людей добровольно блуждают по цифровым лабиринтам, ища там не только острых ощущений, но и особого чувства общности. И это не просто отдельное явление, а уже целый новейший туристический тренд – Touring the Void, путешествие по пустоте.

Более того – в отличие от классического виртуального туризма (Virtual Tourism), который предполагает посещение реальных мест онлайн, упомянутый новый туризм является абсолютно виртуальным, то есть все тамошние места полностью вымышлены. Исследователи даже ввели для этого явления термин – параземной туризм (para-terrestrial tourism).

Дело в том, что людей всё больше привлекают интенсивные эмоциональные переживания в пространствах, которые не являются физически реальными, но всё равно воспринимаются как яркие и значимые. Поэтому и префикс "пара" в термине указывает на нечто, существующее рядом или за пределами привычного, описывая интерес к локациям, которые невозможно посетить в традиционном понимании, и чья форма и значение остаются неуловимыми.

Вот пример "традиционного" виртуального посещения итальянского города Местре: смотрите видео Self-Harmony_Space

Кто такие легендо-трипперы и как они создают вселенную Backrooms?

И вот в рамках этого тренда наиболее популярным и особенно поразительным является Backrooms. Эта виртуальная вселенная создаётся усилиями активного сообщества так называемых легендо-трипперов (legend-trippers) – онлайн-путешественников, которые не просто потребляют контент, а коллективно создают его, то есть делятся сгенерированными видео, выдуманными записями в дневниках, историями и другими креативными материалами.

Именно благодаря такому активному сотрудничеству другие пользователи могут ощутить эффект присутствия и разделить эмоции, не выходя из дома. Интернет-платформы, где собираются эти искатели приключений, перестают быть просто цифровыми копиями реального мира или его дополнениями. Они превращаются в самодостаточные, гибкие и интерактивные среды, которые функционируют как полноценные туристические направления.

А легенда Backrooms зародилась из простого описания под фотографией желтого офисного коридора с люминесцентными лампами. Концепция же "выпадения" (no-clipping) из реальности заимствована из геймерского сленга, когда персонаж из-за бага проходит сквозь стены в пустоту за пределами игры.

Backrooms позволяет пережить катарсис: смотрите трейлер фильма от A24

Почему люди выбирают виртуальный адреналин?

Настоящий взрыв популярности этого тренда произошел в январе 2022 года, когда ютубер Кейн Парсонс (Kane Pixels) запустил свою вирусную серию псевдодокументальных видео в стиле "найденной пленки". Этот феномен настолько глубоко проник в поп-культуру, что известная киностудия A24 выпустила полнометражную экранизацию Backrooms, режиссером которой стал сам Кейн Парсонс.

Вот так бывает – когда нишевые интернет-фантазии уверенно переходят в мейнстрим, но Backrooms – это лишь вершина айсберга. Виртуальный туризм стремительно развивается, и люди всё чаще выбирают экраны вместо реальных путешествий. Но почему же так происходит?

Ответ прост – безопасность и доступность. Не каждый готов рисковать здоровьем, блуждая по полуразрушенным зданиям, страдающим от климатических изменений, вандализма или недостатка финансирования. Виртуальный формат позволяет пережить катарсис и пощекотать нервы, оставаясь в уютном кресле с чашкой горячего чая.