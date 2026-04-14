Як пережити політ без дискомфорту у вухах: перевірені поради від українців
- Біль у вухах під час польоту виникає через перепади атмосферного тиску, і можна зменшити дискомфорт за допомогою маневру Вальсальви, жуйки, позіхання або навушників.
- Рекомендується уникати сну під час зльоту та посадки, щоб допомогти організму вирівняти тиск через часте ковтання або позіхання.
Біль у вухах під час польоту одна з найпоширеніших проблем у літаку. Це відбувається через різкі перепади тиску, коли організм не встигає швидко його вирівняти. Саме тому пасажири діляться різними простими способами, які допомагають легше перенести цей дискомфорт.
Багато людей під час зльоту та посадки стикаються з різким болем або сильним закладанням у вухах. Це відбувається через перепади атмосферного тиску, коли організм не встигає швидко його вирівняти. Нижче зібрані найпоширеніші поради, які допомагають зменшити дискомфорт під час польоту, які розповіли українці на платформі тредс.
Дивіться також Секрети швидкого проходження перевірки в аеропорту, які варто знати кожному туристу
Що робити, якщо болять вуха в літаку?
- Маневр Вальсальви (найефективніший спосіб)
Глибоко вдихніть, затисніть ніс, закрийте рот і обережно видихніть через ніс. Це допомагає вирівняти тиск у середньому вусі.
- Жуйка, цукерки або льодяники
Під час зльоту та посадки постійно щось жуйте або смокчіть. Це стимулює ковтання і природне вирівнювання тиску.
- Позіхання та імітація ковтання
Широко позіхайте або робіть рухи, ніби ковтаєте. Це простий спосіб зменшити закладеність.
- Навушники або беруші
Навушники з шумозаглушенням або спеціальні беруші можуть зменшити дискомфорт і відчуття тиску.
- Пиття води маленькими ковтками
Регулярне ковтання допомагає активувати роботу слухової труби.
Дивіться також Як отримати більше, ніж ви оплатили: невидимі правила сервісу у подорожах
Також варто уникати сну під час зльоту і посадки, адже у цей момент у літаку швидко змінюється тиск, пояснюють на платформі Quora. Наші вуха мають самі вирівнювати цей тиск через спеціальний канал, але для цього потрібно часто ковтати, позіхати або рухати щелепою.
Коли людина спить, вона цього не робить, тому тиск не встигає вирівнятися і може з'явитися сильне закладання або навіть біль у вухах. Саме тому краще не спати під час цих етапів польоту, щоб допомогти організму легше перенести перепади тиску.
Які ще поради будуть вам корисні?
Чи знали ви, що повністю загортати дитину у рушник не варто? Про це правило безпеки для дітей під час відпочинку знає мало батьків. Рекомендується витирати дитині руки і підкладати рушник під плечі, а також використовувати рушники-кімоно або комбінезони, які не обмежують рухи.
Або, як можна уникнути черг в аеропорту. Обов'язково варто правильно організовувати багаж, адже це суттєво впливає на швидкість перевірки. Рідини та електроніку варто тримати у легкодоступних місцях, а також дотримуватися правила 3 – 1 – 1 для рідин: кожна ємність до 100 мілілітрів, усі разом у прозорому пакеті об'ємом до 1 літра.
Часті питання
Чому під час зльоту та посадки в літаку може боліти вуха?
Біль або закладання у вухах під час зльоту та посадки виникає через перепади атмосферного тиску – організм не встигає швидко вирівняти тиск у середньому вусі.
Які методи можуть допомогти зменшити дискомфорт у вухах під час польоту?
Існує кілька методів для зменшення дискомфорту у вухах під час польоту: маневр Вальсальви, жування жуйки або льодяників, позіхання та імітація ковтання, використання навушників або берушів, а також пиття води маленькими ковтками.
Чому не рекомендується спати під час зльоту і посадки?
Під час зльоту і посадки у літаку швидко змінюється тиск, і вуха повинні самі вирівнювати цей тиск через спеціальний канал – часто ковтаючи, позіхаючи або рухаючи щелепою. Коли людина спить, вона цього не робить, тому тиск не встигає вирівнятися, що може викликати закладання або біль у вухах.