Як пережити політ без дискомфорту у вухах: перевірені поради від українців

Багато людей під час зльоту та посадки стикаються з різким болем або сильним закладанням у вухах. Це відбувається через перепади атмосферного тиску, коли організм не встигає швидко його вирівняти. Нижче зібрані найпоширеніші поради, які допомагають зменшити дискомфорт під час польоту, які розповіли українці на платформі тредс.

Дивіться також Секрети швидкого проходження перевірки в аеропорту, які варто знати кожному туристу

Що робити, якщо болять вуха в літаку?

Маневр Вальсальви (найефективніший спосіб)

Глибоко вдихніть, затисніть ніс, закрийте рот і обережно видихніть через ніс. Це допомагає вирівняти тиск у середньому вусі.

Жуйка, цукерки або льодяники

Під час зльоту та посадки постійно щось жуйте або смокчіть. Це стимулює ковтання і природне вирівнювання тиску.

Позіхання та імітація ковтання

Широко позіхайте або робіть рухи, ніби ковтаєте. Це простий спосіб зменшити закладеність.

Навушники або беруші

Навушники з шумозаглушенням або спеціальні беруші можуть зменшити дискомфорт і відчуття тиску.

Пиття води маленькими ковтками

Регулярне ковтання допомагає активувати роботу слухової труби.

Пийте воду маленькими ковтками

Дивіться також Як отримати більше, ніж ви оплатили: невидимі правила сервісу у подорожах

Також варто уникати сну під час зльоту і посадки, адже у цей момент у літаку швидко змінюється тиск, пояснюють на платформі Quora. Наші вуха мають самі вирівнювати цей тиск через спеціальний канал, але для цього потрібно часто ковтати, позіхати або рухати щелепою.

Коли людина спить, вона цього не робить, тому тиск не встигає вирівнятися і може з'явитися сильне закладання або навіть біль у вухах. Саме тому краще не спати під час цих етапів польоту, щоб допомогти організму легше перенести перепади тиску.

