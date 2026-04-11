Не просто лежати на пляжі: що робити на Маврикії, щоб провести незабутню відпустку

Маврикій – це справжній тропічний рай посеред Індійського океану. Багато туристів помилково вважають, що тут, окрім того, щоб лежати на пляжі і відпочивати в готелі, більше нема чим зайнятися. Однак це далеко не так. Маврикій – справжня перлина, яка точно має чим здивувати.

Турагентка Вікторія, яка веде свій блог у тіктоці під ніком @vika_poihaly, розповіла, що робити на Маврикії, якщо ви не любите просто лежати на пляжі.

Читайте також Тут легко втратити дар мови: українка назвала 4 вілли на озері Комо, які виглядають як з казки

Не тільки пляжний відпочинок: чим зайнятися на Маврикії?

Політ на гелікоптері. Маврикій славиться своїм підводним водоспадом – оптичною ілюзією, створеною намивом піску та мулу, які стікаються у глибоку океанічну прірву. Тобто це не справжній водоспад, а гра тіней, яка на нього схожа. Побачити це диво природи можна з повітря, а тому тут влаштовують екскурсії для туристів на гелікоптері.

За словами Вікторії, краєвид вартий кожної секунди польоту і його вже неможливо забути.

До слова, ціна такої екскурсії на GetYourGuide коштує від 11 до 71 тисячі залежно від тривалості польоту.

Поїздка у La Vanille Nature Park. Це екопарк у тропічному лісі, де можна почухати за вушком гігантську черепаху, якій вже понад 100 років. Побачити крокодилів, лемурів та інших тварин. Як зазначено на офіційному сайті парку, вхідний квиток коштує всього 170 гривень.

Cніданок з жирафами. У Національному парку Казела туристи можуть забронювати сніданок поруч з жирафами. Ці дивовижні тварини перебуватимуть всього за кілька сантиметрів від вас, але за парканом.

На Маврикії можна забронювати сніданок з жирафами: відео

Поїздка у Сasela. У цьому парку можна відчути атмосферу справжньої Африки. Для відвідувачів пропонують сафарі та багато інших розваг. На території гуляють зебри, страуси, леви тощо.

Відчути екстрим у Tulawaka. Це парк атракціонів просто посеред джунглів. Після спокійного відпочинку на пляжі екстремальні гірки будуть ще цікавішими.

Побачити кашалотів у відкритому океані. За словами Вікторії, офіційно за ними можна лише спостерігати, але часто гіди дозволяють поплавати поруч.

Поїхати на мис Грі-Грі. Це дике і дуже мальовниче місце розташоване у найбільш південній точці острова. Мис славиться крутими скелями і потужними хвилями, які б'ються об берег через відстутність коралового рифу.

Українка розповіла, чим варто зайнятися на Маврикії: відео

Які ще цікаві місця побачити у світі?