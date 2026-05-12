Ці помилки у літаку здатні зіпсувати переліт: їх робить більшість туристів

Деякі звички туристів можуть зробити їхню подорож виснажливішою. Йдеться не лише про незручний одяг, ходіння по салону босоніж, а й про інші помилки, яких краще уникати під час польоту.

Колишня бортпровідниця й авторка туристичних матеріалів Тіффані Хок, яка роками літала міжнародними рейсами, розповіла про найбільші помилки мандрівників, пише Business Insider. Пасажири можуть погіршити свій комфорт, навіть самі не розуміючи цього.

Які помилки роблять туристи в літаку?

Ходять по салону літака босоніж

Багато пасажирів знімають взуття під час тривалих рейсів, щоб почувати себе комфортніше. Однак стюардеса не радить ходити салоном лише у шкарпетках або босоніж.

За її словами, килими у літаках не завжди ретельно очищені, тому краще одягнути просто легкі капці.

Не тестують подушку для шиї

U-подібні дорожні подушки насправді на практиці підходять не всім. Бортпровідниця розповіла, що неодноразово бачила, як пасажири возили їх з собою, а потім не користувалися ними через незручність.

Перед поїздкою подушку варто протестувати вдома, щоб не носити даремно зайвий об’єм в ручній поклажі.

Не п’ють воду у літаку

Пасажири часто п’ють менше води, щоб рідше вставати до туалету. Проте саме це може погіршити самопочуття після перельоту.

На великій висоті повітря в салоні дуже сухе, тому організм втрачає вологу швидше. А ще може навіть посилитися втома через зміню часових поясів.

Подумайте про те, щоб взяти з собою порожню пляшку з водою та наповнити її після проходження контролю безпеки,

– зазначила Тіффані Хок.

Одягають неналежне вбрання

Температура у салоні літака може постійно змінюватися. Комусь може бути холодно, а комусь спекотно, тому догодити всім пасажирам важко.

Саме тому для тривалих рейсів радять обирати багатошаровий одяг, який легко зняти чи одягнути, залежно від ситуації.



У літак варто одягати багатошаровий одяг / Фото Pinterest

Не заряджають гаджети

Під час далеких перельотів більшість дивляться фільми чи щось читають з планшета, але часом розетки в кріслах не працюють.

Перед посадкою потрібно повністю зарядити всі пристрої, щоб бути впевненими в тому, що у вас не розрядиться все дуже швидко.

Забувають про важливі дрібниці

Повітря в салонах літаків сухе, тому стюардеса радить не забувати бальзам для губ, щоб запобігти обтрісканню губ, та лосьйон, щоб запобігти лущенню шкіри.

Також візьміть беруші, щоб заглушити звуки людей, які жують, балакають, кашляють та ходять по проходах. Маска для очей допоможе захистити очі від спалахів світла, що струменіють через відкриті штори,

– додала бортпровідниця.

У ручну поклажу слід також покласти зубну щітку чи жувальну гумку. Ці речі стануть в пригоді після тривалого перельоту.

Вживають погану їжу перед польотом

Стюадеса також радить уникати їжі та напоїв, які можуть викликати здуття живота. На висоті гази розширюються через зміну тиску, тому дискомфорт може посилюватися.

Саме тому перед польотом краще не захоплюватися газованими напоями та продуктами, після яких виникає метеоризм.

Який колір речей не варто одягати в літак?

Туристи хочуть виглядати стильно в дорозі, проте під час довгого перельоту – це не завжди доречно, пише The Mirror.

Мандрівниця з досвідом не радить не одягати біле вбрання. За її словами, такий одяг швидко втрачає охайний вигляд у дорозі. Достатньо лише випадкової плями від їжі чи контакту з багажем, щоб зіпсувати річ.

У білому одязі ви будете себе дуже некомфортно почувати. Причиною цьому буде бажання зберегти чистоту білих речей, тому краще зробити ставку на темні кольори, в яких буде набагато зручніше.

Що означають різні сигнали у літаку?

Один короткий сигнал у літаку означає виклик бортпровідника, два сигнали – досягнення висоти 3 тисячі метрів, а три сигнали – термінова ситуація. Ці сигнали адресовані не пасажирам – вони слугують для комунікації між пілотами і бортпровідниками.

Загальний принцип сигналів однаковий для більшості комерційних рейсів, але деталі можуть відрізнятися залежно від правил конкретної авіакомпанії.